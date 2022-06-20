Notebook для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.7.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16,49 Мб
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Notebook - простое приложение для заметок, которое позволяет просматривать и делать заметки в Интернете. Программа предлагает различные способы делать заметки:

  • Напишите заметки. Начните с текста, добавьте изображения, контрольные списки и аудио, все в том же текстовом примечании.
  • Создание контрольных списков.
  • Запись голосовых заметок с записью аудио.
  • Захватите моменты, используя выделенную фотографию.
  • Сканирование документов и добавление их в Блокнот.
  • Возможность прикрепить документы Microsoft, PDF и другие файлы.

Присутствует возможность перемещать или копировать заметки, имеется синхронизация всех своих заметок через облако, изменять цвет своих заметок, делиться своими заметками с помощью электронной почты и других приложений, экспортировать заметки в формате PDF и делиться ими с другими. Кроме этого доступен виджет, позволяющий просматривать последние 20 заметок, можно рисовать диаграммы и использовать рукописные заметки во время обсуждений с Sketch Card.

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