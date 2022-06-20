Notebook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.7.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Zoho Corporation
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16,49 Мб
Notebook - простое приложение для заметок, которое позволяет просматривать и делать заметки в Интернете. Программа предлагает различные способы делать заметки:
- Напишите заметки. Начните с текста, добавьте изображения, контрольные списки и аудио, все в том же текстовом примечании.
- Создание контрольных списков.
- Запись голосовых заметок с записью аудио.
- Захватите моменты, используя выделенную фотографию.
- Сканирование документов и добавление их в Блокнот.
- Возможность прикрепить документы Microsoft, PDF и другие файлы.
Присутствует возможность перемещать или копировать заметки, имеется синхронизация всех своих заметок через облако, изменять цвет своих заметок, делиться своими заметками с помощью электронной почты и других приложений, экспортировать заметки в формате PDF и делиться ими с другими. Кроме этого доступен виджет, позволяющий просматривать последние 20 заметок, можно рисовать диаграммы и использовать рукописные заметки во время обсуждений с Sketch Card.
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