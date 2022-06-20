Notebook - простое приложение для заметок, которое позволяет просматривать и делать заметки в Интернете. Программа предлагает различные способы делать заметки:

Напишите заметки. Начните с текста, добавьте изображения, контрольные списки и аудио, все в том же текстовом примечании.

Создание контрольных списков.

Запись голосовых заметок с записью аудио.

Захватите моменты, используя выделенную фотографию.

Сканирование документов и добавление их в Блокнот.

Возможность прикрепить документы Microsoft, PDF и другие файлы.

Присутствует возможность перемещать или копировать заметки, имеется синхронизация всех своих заметок через облако, изменять цвет своих заметок, делиться своими заметками с помощью электронной почты и других приложений, экспортировать заметки в формате PDF и делиться ими с другими. Кроме этого доступен виджет, позволяющий просматривать последние 20 заметок, можно рисовать диаграммы и использовать рукописные заметки во время обсуждений с Sketch Card.