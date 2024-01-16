MultiNotes для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.82 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|m.kadykov
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|31,42 Мб
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MultiNotes не просто приложение для заметок, это универсальное хранилище информации, персональный календарь и секретарь, который всегда помнит о важных событиях. Программа позволяет создавать заметки и прикреплять к ним фотографии и видео прямо из приложения, использовать заметку как диктофон и прикрепляйте к ней звуковые записи, прикреплять к заметке любые файлы и документы, открывайте их прямо из приложения, запоминать координаты различных мест и быстро находите их на карте, создавать новые разделы («Доски») и стилизуйте их под свой вкус и многое другое.
Основные возможности MultiNotes:
- Все в одном месте: не ищите информацию по всему устройству, храните все в MultiNotes.
- Доступ в любой момент: вся информация всегда под рукой, даже без интернета.
- Напоминания и календарь: устанавливайте напоминания, прикрепляйте заметки к календарю.
- Защита данных: закрывайте заметки паролем для безопасности ваших личных данных.
- Синхронизация с Google Drive: сохраняйте данные при смене или потере телефона.
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