MultiNotes не просто приложение для заметок, это универсальное хранилище информации, персональный календарь и секретарь, который всегда помнит о важных событиях. Программа позволяет создавать заметки и прикреплять к ним фотографии и видео прямо из приложения, использовать заметку как диктофон и прикрепляйте к ней звуковые записи, прикреплять к заметке любые файлы и документы, открывайте их прямо из приложения, запоминать координаты различных мест и быстро находите их на карте, создавать новые разделы («Доски») и стилизуйте их под свой вкус и многое другое.

Основные возможности MultiNotes: