Notein - простой в использовании блокнот для быстрого создания заметок, записок и составления списков дел и покупок с напоминаниями. Приложение-блокнот, работает в двух режима ведения заметок: текстовый режим (на разлинованной бумаге) и режим контрольного списка. Notein автоматически сохраняет заметки, когда вы вводите текст.

Приложение позволяет добавлять заметки в календарь, просматривать и упорядочивать свои заметки в режиме календаря, чтобы легко управлять своим расписанием, устанавливать напоминания для заметок, обозначать заметки разными цветами, чтобы легко упорядочивать их и списки, устанавливать пароли для защиты ваших заметок и многое другое. Поддерживает резервное копирование всех ваших заметок и списков в облако.

Особенности Notein: