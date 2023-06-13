Notein для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:10,95 Мб
Notein скриншот № 1
Notein скриншот № 2
Notein скриншот № 3
Notein скриншот № 4

Notein - простой в использовании блокнот для быстрого создания заметок, записок и составления списков дел и покупок с напоминаниями. Приложение-блокнот, работает в двух режима ведения заметок: текстовый режим (на разлинованной бумаге) и режим контрольного списка. Notein автоматически сохраняет заметки, когда вы вводите текст.

Приложение позволяет добавлять заметки в календарь, просматривать и упорядочивать свои заметки в режиме календаря, чтобы легко управлять своим расписанием, устанавливать напоминания для заметок, обозначать заметки разными цветами, чтобы легко упорядочивать их и списки, устанавливать пароли для защиты ваших заметок и многое другое. Поддерживает резервное копирование всех ваших заметок и списков в облако.

Особенности Notein:

  • Мощный блокнот, записная книжка и органайзер для заметок.
  • Ведите различные заметки, конспекты, заметки о книгах, пользуйтесь стикерами и текстовыми заметками.
  • Закрепляйте важные заметки и просматривайте их в виджетах заметок.
  • Режим календаря позволит лучше планировать время и управлять заметками.
  • Делитесь заметками с друзьями через Твиттер, SMS, Wechat, электронную почту и т. д.
  • Обозначайте заметки цветом и упорядочивайте их.
  • Выводите заметки в режиме обычного списка, сетки и подробного списка.
  • Сортируйте заметки по времени и цвету, чтобы быстро их находить.
  • Используйте методику доведения дел до конца.
  • Напоминания в панели уведомлений.
ТОП-сегодня раздела "Заметки от руки"
 

скачать ForAnyListForAnyList 3.20

Бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, позволяющее создавать и...

скачать Быстрый блокнотБыстрый блокнот 2.0.9

Быстрый блокнот - небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой...

скачать Блокнот рыболоваБлокнот рыболова 7.16.0729.01

Блокнот рыболова – приложение предназначено для рыболовов и помогает вести записи о...

скачать БлокнотБлокнот 1.10

Блокнот - простенькое, но очень удобное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам...

скачать MyTreeNotesMyTreeNotes 8.6

MyTreeNotes – в этой записной книжке ваши заметки хранятся в удобной древовидной структуре с...

скачать iШколаiШкола 3.1.2

Приложение, которое наверняка станет незаменимым помощником как для школьников, так и для...

Отзывы о программе Notein

Admin

Отзывов о программе Notein 1.1.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв