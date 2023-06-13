Notein для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Design Ltd.
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|10,95 Мб
Notein - простой в использовании блокнот для быстрого создания заметок, записок и составления списков дел и покупок с напоминаниями. Приложение-блокнот, работает в двух режима ведения заметок: текстовый режим (на разлинованной бумаге) и режим контрольного списка. Notein автоматически сохраняет заметки, когда вы вводите текст.
Приложение позволяет добавлять заметки в календарь, просматривать и упорядочивать свои заметки в режиме календаря, чтобы легко управлять своим расписанием, устанавливать напоминания для заметок, обозначать заметки разными цветами, чтобы легко упорядочивать их и списки, устанавливать пароли для защиты ваших заметок и многое другое. Поддерживает резервное копирование всех ваших заметок и списков в облако.
Особенности Notein:
- Мощный блокнот, записная книжка и органайзер для заметок.
- Ведите различные заметки, конспекты, заметки о книгах, пользуйтесь стикерами и текстовыми заметками.
- Закрепляйте важные заметки и просматривайте их в виджетах заметок.
- Режим календаря позволит лучше планировать время и управлять заметками.
- Делитесь заметками с друзьями через Твиттер, SMS, Wechat, электронную почту и т. д.
- Обозначайте заметки цветом и упорядочивайте их.
- Выводите заметки в режиме обычного списка, сетки и подробного списка.
- Сортируйте заметки по времени и цвету, чтобы быстро их находить.
- Используйте методику доведения дел до конца.
- Напоминания в панели уведомлений.
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