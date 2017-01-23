W10Privacy для Windows

W10Privacy 2.1.5.2

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание W10Privacy 2.1.5.2Описание   Скачать W10Privacy 2.1.5.2СКАЧАТЬ (1,65 Мб) Скриншоты W10Privacy 2.1.5.2Скриншоты (11)   Статистика W10Privacy 2.1.5.2Статистика   Отзывы о W10Privacy 2.1.5.2Отзывы (1)  
Оцените программу!
3.50 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W10Privacy - программа для изменения настроек системы Windows 10 и минимизации сбора данных пользователя. Предлагает серьезный набор защиты данных и настроек конфиденциальности, главное не ошибиться в выборе.

Программа четко отображает доступные для изменения параметры, разделенные на 12 разделов, в которых вы самостоятельно выбираете настройки, которые следует включить/отключить.

Каждый параметр выделен соответствующим цветом (зеленый, желтый, красный) в соответствии с вероятностью влияния на работоспособность системы. Кроме того, при наведении на него курсора появится всплывающая подсказка с описанием этой функции.

В дополнение к настройкам конфиденциальности, вы можете изменять настройки для Проводника, поиска, OneDrive и служб. 

Внимание! Программа не создает точку восстановления, поэтому рекомендуется перед началом экспериментов создать точку восстановления самостоятельно.

Скриншоты W10Privacy:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 438
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе W10Privacy

Alohaaloha про W10Privacy 1.8.0.0 [22-11-2015]

Без русификатора применять нельзя!!!
4 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

KMPlayer

Opera

CheMax

WavePad

The Bat! Voyager

Viber

EMDB

Notepad++

CCleaner

Google Earth

USDownloader

Snappy Driver Installer

Calibre

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

Light Alloy

SUMo

BitDefender Free Edition

 
 