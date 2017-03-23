Adobe Flash Player 25.0.0.127
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С ним вы без всяких ограничений сможете получить доступ к играм и приложениям, требующих мультимедийного наполнения, просматривать анимацию и видео
Adblock 3.8.4 для Google Chrome
Adblock - популярное расширение для браузеров Google Chrome, которое блокирует рекламу во всех ее видах и проявлениях по всему Интернету
SafeIP 2.0.0.2615
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование трафика, поддерживается работа практически со всеми браузерами
WebBrowserPassView 1.85
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в использовании инструмент для восстановления забытых паролей для браузеров Internet Explorer (версии 4.0 - 9.0), Mozilla Firefox (все версии), Google Chrome и Opera
VideoCacheView 2.97
VideoCacheView - бесплатная программа, которая поможет "выдернуть" из кеша браузера мультимедиа файлы (видео, аудио, графику и flash ролики), которые вы просматривали при посещении различных сайтов
Ultrasurf 16.03
Ultrasurf - утилита, которая предоставляет возможность анонимного серфинга и обеспечивает приватность в Интернете. Скрывает IP адрес и местоположение, очищает историю поиска, cookies, позволяет преодолевать блокировку в Интернете