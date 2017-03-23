Chrome Cleanup - бесплатный инструмент от Google для очистки компьютера от подозрительных программ. Утилита сканирует систему и удаляет подозрительные приложения, которые имеют проблемы с браузером Google Chrome, восстанавливая его работу в случае возникновения проблем. Кроме этого с ее помощью можно сбросить настройки браузера на значения по умолчанию.

При появлении странностей в работе Chrome (это могут быть сбои в работе браузера, непривычная стартовая страница или незнакомые панели инструментов, а также навязчивые рекламные объявления, которые не получается убрать), вы можете увидеть уведомление, предлагающее воспользоваться именно этой утилитой. Приложение проверит компьютер на наличие программ, которые Google считает "подозрительными" или "как известно, вызывают проблемы с Chrome", и предложит их удалить в случае обнаружения.

Chrome Cleanup поможет избавиться от следующих программ:

BrowseFox

PullUpdate

Vitruvian

Clikug

V-Bates

SearchProtect

SupTab

MySearchDial

SaveSense

Price Meter

Mail.ru Sputnik/Guard

Conduit Toolbars, Community Alerts & ValueApps

Wajam

Multiplug

Shopper Pro

Stormwatch

SmartBar

ShopperZ

Dealply