Chrome Cleanup для Windows

Chrome Cleanup 17.97.3

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Описание Chrome Cleanup 17.97.3Описание   Скачать Chrome Cleanup 17.97.3СКАЧАТЬ (3,45 Мб) Скриншоты Chrome Cleanup 17.97.3Скриншоты (2)   Статистика Chrome Cleanup 17.97.3Статистика   Отзывы о Chrome Cleanup 17.97.3Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Chrome Cleanup - бесплатный инструмент от Google для очистки компьютера от подозрительных программ. Утилита сканирует систему и удаляет подозрительные приложения, которые имеют проблемы с браузером Google Chrome, восстанавливая его работу в случае возникновения проблем. Кроме этого с ее помощью можно сбросить настройки браузера на значения по умолчанию.

При появлении странностей в работе Chrome (это могут быть сбои в работе браузера, непривычная стартовая страница или незнакомые панели инструментов, а также навязчивые рекламные объявления, которые не получается убрать), вы можете увидеть уведомление, предлагающее воспользоваться именно этой утилитой. Приложение проверит компьютер на наличие программ, которые Google считает "подозрительными" или "как известно, вызывают проблемы с Chrome", и предложит их удалить в случае обнаружения.

Chrome Cleanup поможет избавиться от следующих программ:

  • BrowseFox
  • PullUpdate
  • Vitruvian
  • Clikug
  • V-Bates
  • SearchProtect
  • SupTab
  • MySearchDial
  • SaveSense
  • Price Meter
  • Mail.ru Sputnik/Guard
  • Conduit Toolbars, Community Alerts & ValueApps
  • Wajam
  • Multiplug
  • Shopper Pro
  • Stormwatch
  • SmartBar
  • ShopperZ
  • Dealply

Внимание! При установлении настроек браузера на значения по умолчанию произойдет сброс настроек главной страницы, страницы быстрого доступа, поисковой системы, отключение расширений и открепление всех вкладок, также все временные и кэшированные данные, такие как файлы cookie, содержание и данные сайтов, будут удалены.

Скриншоты Chrome Cleanup:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 336
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам

Отзывы о программе Chrome Cleanup

Admin

Отзывов о программе Chrome Cleanup 17.97.3 пока нет, можете добавить...

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