Instagram 10.10.0 для Android Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг ваших знакомых, но и людей со всего мира. Применяйте фильтры и делитесь полученным в соцсетях Facebook, Twitter и др. Редактировать можно как фото, так и видео QuickPic 4.6.9.1486 для Android QuickPic – альтернативная галерея для просмотра фотографий и других изображений. Среди достоинств приложения числятся удобство использования и быстрота работы. Встроенный графический редактор позволяет произвести обрезку, сжимание, вращение изображений Boomerang 1.4.5 для Android Boomerang – приложение для создания мини роликов от популярного сервиса Instagram. Пользователям не придется долго разбираться с интерфейсов, просто нажмите одну кнопку и программа самостоятельно сделает всю остальную работу. Ролик создается из 10 фото

FaceApp 1.0.212 для Android Позитивное приложение, которое использует принцип нейронных сетей, и позволяет с помощью одной лишь кнопки до неузнаваемости изменить лицо на фотографии. Предлагается несколько эффектов: добавление улыбки, эффект омоложения/старения и изменение пола Camera MX 4.4.112 для Android Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение функциональности в виде дополнительного управления вспышкой, яркостью, контрастностью и другими параметрами. Редактируйте фото, создавайте GIF Надписи на Фото 1.4 для Android Надписи на Фото - инструмент для добавления надписей на фотографии, чтобы сделать их более неповторимыми, интересными и уникальными