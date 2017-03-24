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Ретро Камера для Android

Ретро Камера 1.9 для Android

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Описание Ретро Камера 1.9 для AndroidОписание   Скачать Ретро Камера 1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (43,32 Мб) Скриншоты Ретро Камера 1.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Ретро Камера 1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Ретро Камера 1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Ретро Камера - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно буквально преобразить ваши фотографии. Программа позволяет накладывать на изображения  разнообразные фильтры и применять фотоэффекты, превращая фото в ретро шедевры.

Основные возможности Ретро Камера:

  • Более 40 фильтров и фото эффектов.
  • Наличие таймера.
  • Режим вспышки
  • Возможность делать фото как с помощью лицевой камеры, так и фронтальной.
  • Возможность выбера изображения из Галереи.
  • Возможность поделиться готовым результатом с друзьями в Facebook, Instagram, Twitter и т.д.
Скриншоты Ретро Камера:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 213
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы

Отзывы о программе Ретро Камера

Admin

Отзывов о программе Ретро Камера 1.9 для Android пока нет, можете добавить...

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