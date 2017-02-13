Nox App Player для Windows

Nox App Player 3.8.0.0

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Описание Nox App Player 3.8.0.0Описание   Скачать Nox App Player 3.8.0.0СКАЧАТЬ (295,51 Мб) Скриншоты Nox App Player 3.8.0.0Скриншоты (4)   Статистика Nox App Player 3.8.0.0Статистика   Отзывы о Nox App Player 3.8.0.0Отзывы (3)  
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4.40 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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Nox App Player - мощный эмулятор операционной системы Android, позволяющий запускать приложения для этой "оси" прямо на ПК с Windows. От подобных эта программа отличается достаточно высокой производительностью, наличием дополнительных параметров управления, набором встроенных инструментов оптимизации и простой настройкой.

Эмулятор построен на платформе Android 4.4.2, что обеспечивает поддержку практически всех приложений. Кстати, программы можно устанавливать из Google Play, а также и путем распаковки имеющегося у Вас apk-файла.

Для удобства использования сенсорных приложений на десктопном ПК предусмотрена опция назначения клавиш управления игр или G-сенсора кнопкам клавиатуры или мыши. Что говорить, если программа может даже эмулировать встряхивание виртуального девайса, указывать географическое расположение, делать снимки экрана монитора и др.

Настройки эмулятора тоже достаточно разнообразны, позволяя создать полностью адаптированное устройство "под себя": смартфон или планшет, разрешение экрана, объём памяти, данные производителя, модель устройства и т.д. Кстати, этот эмулятор автоматически изменяет ориентацию экрана, если это требуется для конкретного приложения.

В целом, Nox App Player действительно один из лучших эмуляторов Android, который поможет разработчикам тестировать приложения, а простым пользователям познакомиться с игрой перед загрузкой на реальное устройство.

Скриншоты Nox App Player:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)61 / 30 030
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы

Отзывы о программе Nox App Player

Max про Nox App Player 3.3.0.0 [13-05-2016]

Где вставлять кеш для игрв , в какой папке?
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Евгений про Nox App Player 3.1.0.0 [29-03-2016]

Программа хорошая, но в игре Avabel пишет только Caps Lock, это не удобно, исправте пожалуйста
6 | | Ответить

martin про Nox App Player 2.3.0 [14-11-2015]

muy buena pagina recien la estoy probando
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