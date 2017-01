КонсультантПлюс 9.1.241857 для Android Описание СКАЧАТЬ ( 9,26 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 КонсультантПлюс - бесплатное Android-приложение, которое позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам. Приложение содержит полезные сведения по многим повседневным вопросам, таким как: защита прав потребителей;

налоговые льготы и вычеты;

защита трудовых прав;

оформление и защита имущественных прав;

штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;

получение материнского капитала;

оплата налогов физическими лицами и др. Кроме этого в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время по будням для пользователей сняты ограничения на доступ к расширенной базе документов, которая включает: федеральное законодательство;

законодательство Москвы и Санкт-Петербурга;

судебную практику;

финансовые консультации;

законопроекты, международные правовые акты и другие документы. Основные возможности КонсультантПлюс: Присутствует календарь бухгалтера, производственный календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы и др.

Ежедневное обновление информации.

Встроенный поиск.

Поиск документов по реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.).

Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.

Автозагрузка документов.

Журнал просмотренных документов. КонсультантПлюс для Windows Phone Что нового в КонсультантПлюс 9.1.241857 для Android?

Навигационные подсказки в Быстром поиске позволяют перейти в документ сразу из подсказки.

Результаты поиска стали нагляднее: заголовок документа и сведения о нем (редакция, источник и пр.) размещаются на отдельных строчках. Заголовок выделен цветом.

Названия статей в документах выделены жирным – стало удобнее ориентироваться в текстах.

Размер шрифта в документе можно изменять прямо в тексте: на экране два пальца переместите в стороны друг от друга или по направлению друг к другу. Скриншоты КонсультантПлюс: Статус программы Бесплатная Операционка Android 4.x, 5.x Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 435 Разработчик Consultant Plus Inc. Последнее обновление 24.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Законодательство Отзывы о программе КонсультантПлюс Admin Отзывов о программе КонсультантПлюс 9.1.241857 для Android пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости