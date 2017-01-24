КонсультантПлюс - бесплатное Android-приложение, которое позволяет в любое время получить доступ к наиболее востребованной правовой информации: кодексам РФ, основным правовым актам федерального законодательства, к обзорам новых документов и справочным материалам.
Приложение содержит полезные сведения по многим повседневным вопросам, таким как:
- защита прав потребителей;
- налоговые льготы и вычеты;
- защита трудовых прав;
- оформление и защита имущественных прав;
- штрафы за административные правонарушения, в том числе штрафы за нарушение ПДД;
- получение материнского капитала;
- оплата налогов физическими лицами и др.
Кроме этого в выходные и праздничные дни, а также в вечернее время по будням для пользователей сняты ограничения на доступ к расширенной базе документов, которая включает:
- федеральное законодательство;
- законодательство Москвы и Санкт-Петербурга;
- судебную практику;
- финансовые консультации;
- законопроекты, международные правовые акты и другие документы.
Основные возможности КонсультантПлюс:
- Присутствует календарь бухгалтера, производственный календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы и др.
- Ежедневное обновление информации.
- Встроенный поиск.
- Поиск документов по реквизитам (дата принятия, принявший орган и др.).
- Доступны тексты в любой редакции, даже c изменениями, не вступившими в силу.
- Автозагрузка документов.
- Журнал просмотренных документов.