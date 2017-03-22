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Экранные ножницы для Windows

Экранные ножницы 2.4 сборка 1049

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Описание Экранные ножницы 2.4 сборка 1049Описание   Скачать Экранные ножницы 2.4 сборка 1049СКАЧАТЬ (2,1 Мб) Скриншоты Экранные ножницы 2.4 сборка 1049Скриншоты (7)   Статистика Экранные ножницы 2.4 сборка 1049Статистика   Отзывы о Экранные ножницы 2.4 сборка 1049Отзывы (5)  
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4.68 из 5, всего оценок - 301
  • Рейтинг программы - 4.68 из 5
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Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора. Бывает, что по роду свой деятельности Вам приходится часто сохранять картинку экрана дисплея, захватывая нужную область. Конечно, можно использовать кнопку "Print Screen", но это неудобно: захватывается вся область монитора и даже для простого редактирования нужно использовать сторонние графические редакторы.

Программа позволяет не просто создавать скриншоты, а делать их очень быстро, буквально за несколько кликов мышкой. В программе предусмотрена возможность быстрого рисования прямо в выделенной области экрана: можно делать пометки, выделять объекты, подписывать, рисовать стрелки, закрашивать ненужные места и т.д.

Основные возможности приложения:

  • работа из системного трея,
  • снимок выделенной области экрана,
  • сохранение скриншота в файл - .jpeg, .bmp,
  • сохранение скриншота в буфере обмена,
  • загрузка скриншота прямо в сеть Интернет с получением URL.

Кроме того, эта утилита не требует установки в систему (портативная программа), имеет маленький размер и не нагружает систему. А работать с инструментом очень просто: вызовите утилиту комбинацией горячих клавиш или кликом по ее иконке в трее, выделите нужную область экрана, нанесите выделения (при необходимости), нажмите Enter.

Что нового в Экранные ножницы 2.4 сборка 1049?
  • Добавлена поддержка работы с несколькими мониторами.
Скриншоты Экранные ножницы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)35 / 23 148
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана

Отзывы о программе Экранные ножницы

Яна про Экранные ножницы 2.1.0.375 [26-09-2016]

Суперская программа, только, ради бога, люди, объясните, как скрин отправлять в буфер обмена?! Никак понять не могу!
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Игорь Янович в ответ Яна про Экранные ножницы 2.1.0.375 [26-09-2016]

Рассмотрим 2 возможные ситуации:
1. Если в настройках стоит галочка Загружать скриншот на сервер, то после того как Вы сделаете скриншот, в буфере обмена будет ссылка на этот скриншот.
2. Если галочка Загружать скриншот на сервер не стоит, в буфере обмена будет сам скриншот, который можно вставить например в программе фотошоп, в документы Word, или загрузить на сайт (конечно если сайт поддерживает загрузку из буфера).
Так же может получиться так что Вы сделали скриншот, а потом что-то копировали в буфер, разумеется в буфере уже не будет ни ссылки, ни самого скриншота, именно для этого и сделана возможность поместить в буфер обмена ПОСЛЕДНЮЮ ССЫЛКУ или САМ ПОСЛЕДНИЙ СКРИНШОТ.
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Александр про Экранные ножницы 2.1.0.375 [02-09-2016]

Суперская прога. Минимум настроек. Давно искал такую.
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Валерий про Экранные ножницы 2.1.0.375 [31-08-2016]

Класс. Рекомендую.
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Сергей про Экранные ножницы 2.0.0.227 [07-10-2015]

Очень хорошая и удобная программа, а возможность загрузки скриншотов сразу в Интернет просто супер!
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