Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора. Бывает, что по роду свой деятельности Вам приходится часто сохранять картинку экрана дисплея, захватывая нужную область. Конечно, можно использовать кнопку "Print Screen", но это неудобно: захватывается вся область монитора и даже для простого редактирования нужно использовать сторонние графические редакторы.

Программа позволяет не просто создавать скриншоты, а делать их очень быстро, буквально за несколько кликов мышкой. В программе предусмотрена возможность быстрого рисования прямо в выделенной области экрана: можно делать пометки, выделять объекты, подписывать, рисовать стрелки, закрашивать ненужные места и т.д.

Основные возможности приложения:

работа из системного трея,

снимок выделенной области экрана,

сохранение скриншота в файл - .jpeg, .bmp,

сохранение скриншота в буфере обмена,

загрузка скриншота прямо в сеть Интернет с получением URL.

Кроме того, эта утилита не требует установки в систему (портативная программа), имеет маленький размер и не нагружает систему. А работать с инструментом очень просто: вызовите утилиту комбинацией горячих клавиш или кликом по ее иконке в трее, выделите нужную область экрана, нанесите выделения (при необходимости), нажмите Enter.