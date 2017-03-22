Экранные ножницы - одна из самых простых утилит для быстрого снятия скриншотов с экрана Вашего монитора. Бывает, что по роду свой деятельности Вам приходится часто сохранять картинку экрана дисплея, захватывая нужную область. Конечно, можно использовать кнопку "Print Screen", но это неудобно: захватывается вся область монитора и даже для простого редактирования нужно использовать сторонние графические редакторы.
Программа позволяет не просто создавать скриншоты, а делать их очень быстро, буквально за несколько кликов мышкой. В программе предусмотрена возможность быстрого рисования прямо в выделенной области экрана: можно делать пометки, выделять объекты, подписывать, рисовать стрелки, закрашивать ненужные места и т.д.
Основные возможности приложения:
работа из системного трея,
снимок выделенной области экрана,
сохранение скриншота в файл - .jpeg, .bmp,
сохранение скриншота в буфере обмена,
загрузка скриншота прямо в сеть Интернет с получением URL.
Кроме того, эта утилита не требует установки в систему (портативная программа), имеет маленький размер и не нагружает систему. А работать с инструментом очень просто: вызовите утилиту комбинацией горячих клавиш или кликом по ее иконке в трее, выделите нужную область экрана, нанесите выделения (при необходимости), нажмите Enter.
Что нового в Экранные ножницы 2.4 сборка 1049?
Добавлена поддержка работы с несколькими мониторами.
Суперская программа, только, ради бога, люди, объясните, как скрин отправлять в буфер обмена?! Никак понять не могу! | 1 | Ответить
Игорь Янович в ответ Яна про Экранные ножницы 2.1.0.375 [26-09-2016]
Рассмотрим 2 возможные ситуации:
1. Если в настройках стоит галочка Загружать скриншот на сервер, то после того как Вы сделаете скриншот, в буфере обмена будет ссылка на этот скриншот.
2. Если галочка Загружать скриншот на сервер не стоит, в буфере обмена будет сам скриншот, который можно вставить например в программе фотошоп, в документы Word, или загрузить на сайт (конечно если сайт поддерживает загрузку из буфера).
Так же может получиться так что Вы сделали скриншот, а потом что-то копировали в буфер, разумеется в буфере уже не будет ни ссылки, ни самого скриншота, именно для этого и сделана возможность поместить в буфер обмена ПОСЛЕДНЮЮ ССЫЛКУ или САМ ПОСЛЕДНИЙ СКРИНШОТ. 1 | | Ответить
Александр про Экранные ножницы 2.1.0.375 [02-09-2016]
Суперская прога. Минимум настроек. Давно искал такую. | 1 | Ответить
Валерий про Экранные ножницы 2.1.0.375 [31-08-2016]
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и настройки прочих параметров. Можно задавать битрейт, FPS, указывать папку для сохранения
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК видеокарты, поскольку программа может вычислить количество кадров в секунду (FPS)
SnagIt - основное назначение программы - снятие скриншотов с экрана монитора, причем SnagIt умеет делать не только статичные графические "снимки" выбранной области, но и, например, записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку