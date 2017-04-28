WinSysClean для Windows

WinSysClean X8 Free 18.0 build 920

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Описание WinSysClean X8 Free 18.0 build 920Описание   Скачать WinSysClean X8 Free 18.0 build 920СКАЧАТЬ (21,87 Мб) Скриншоты WinSysClean X8 Free 18.0 build 920Скриншоты (11)   Статистика WinSysClean X8 Free 18.0 build 920Статистика   Отзывы о WinSysClean X8 Free 18.0 build 920Отзывы (1)  
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WinSysClean - мощный набор инструментов для оптимизации и настройки Вашего компьютера, имеющий в своем распоряжении утилиты для управления всеми параметрами и службами как операционной системы, так и отдельных элементов "железа". В этом приложении выделено 4 основных раздела: очистка, интернет, мониторинг, настройка.

Раздел Очистки содержит общую информацию о системных параметрах (версия операционки, общий и свободный объем жесткого диска, общий и свободный размер оперативной памяти, фрагментация реестра, кэш браузеров, мусорные файлы и др.), опциях настройки Windows, параметрах очистки данных приложений и опциях настройки работы с реестром.

Раздел Интернет позволяет почистить браузерную информацию: кэш, куки, историю, поисковые запросы и историю загрузок. Поддерживаются самые востребованные web-обозреватели: IE и Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari.

Раздел Мониторинга поможет отследить в графическом виде загруженность процессора, использование оперативной памяти и жесткого диска, активность сервисов и служб, а также задействованные драйвера.

Раздел Настройки даст возможность применения разнообразных твиков для оптимизации размещения информации на рабочем столе, отрегулировать иконки приложений и восстановить закладки для браузера IE.

Кроме того, в WinSysClean X7 есть дополнительные инструменты для повышения производительности ПК:

  • редактор списка программ автозапуска при старте ОС,
  • дефрагментатор жесткого диска,
  • утилита диагностики оперативки,
  • деинсталлятор программ,
  • настройщик свойств папок,
  • планировщик,
  • утилита для создания резервной копии реестра и др.

Почистив свою систему от мусора и оптимизировав загруженность основных рабочих параметров ПК, Вы улучшите быстродействие своей машины, повысите общую безопасность и сможете использовать по максимуму все возможности конфигурации имеющегося "железа".

Скриншоты WinSysClean:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 630
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе WinSysClean

Vagner39 про WinSysClean X7 Free 17.01 build 2540 [25-10-2015]

Для XP такого уже не предвидится?
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