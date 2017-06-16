AirDroid - приложение, с помощью которого пользоваться практически всеми функциями Android-устройства можно с десктопного ПК под управлением Windows. Если на компьютере установлен соответствующий клиент для Windows, то прямо с него Вы получите в свое распоряжение возможность осуществления голосовых звонков, SMS-переписки, обмена файлами (видео, музыка, документы, фото и т.д.), просмотра и редактирования адресной книги, импорта и экспорта apk-файлов, обзора через камеру гаджета, отправки звукового уведомления на устройство и многое другое.

Что касается передачи файлов (впрочем как и любых других данных) между ПК и Android, то тут не понадобятся дополнительные провода, кабели или какие-то сложные действия: устройства соединены в беспроводной сети, через которую происходит обмен информацией на высокой скорости.

Для использования сервиса приложению нужно пройти простую регистрацию на стационарном ПК - указать ник, адрес электронной почты и пароль. Чтобы компьютер и мобильное устройство заработали в связке, на Android нужно ввести эти же данные. Удобно, что к одному компьютеру доступна привязка сразу нескольких гаджетов.

В целом, программа представляет собой весьма удобный инструмент, позволяющий Вам работать с Вашим Android-устройством не отвлекаясь от текущих дел за ПК.