AirDroid для Windows

AirDroid 3.6.6.0

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Описание AirDroid 3.6.6.0Описание   Скачать AirDroid 3.6.6.0СКАЧАТЬ (57,37 Мб) Скриншоты AirDroid 3.6.6.0Скриншоты (5)   Статистика AirDroid 3.6.6.0Статистика   Отзывы о AirDroid 3.6.6.0Отзывы (3)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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AirDroid - программа для полноценного управления Вашим Android-устройством прямо с настольного компьютера Windows. Конечно, для полноценной связи ПК с мобильным девайсом на основе гугловской операционки необходимо установить данный клиент не только на десктопный компьютер, но и на сам гаджет с Android.

Доступные опции и функционал действительно достаточно интересны и разнообразны. AirDroid позволяет отвечать на входящие звонки и делать исходящие, читать SMS-ки и печатать ответы на них, редактировать список контактов, делать резервные копии важных данных, управлять установленными приложениями и многое другое. А если Вы куда-то засунули телефон дома и не можете его отыскать, то отправив команду подачи звукового сигнала, сможете без утомительного поиска найти свой девайс.

Естественно, AirDroid поможет и в передаче файлов как с ПК на Android, так и в обратном направлении. При этом Вам не понадобятся дополнительные провода, кабели или какие-то сложные действия. Еще стоит выделить опцию "зеркала": на дисплее компьютера будет отображаться экран смартфона или планшета, давая возможность удаленного управления им.

Помимо этого, здесь Вы найдете некоторые дополнительные полезные инструменты: файловый менеджер, утилита высвобождения оперативной памяти, создание точки доступа Wi-Fi и многое другое.

Для использования сервиса AirDroid нужно пройти простую регистрацию - указать ник, адрес электронной почты и пароль. Чтобы ПК и мобильное устройство заработали в связке, на Android нужно ввести эти же данные. Удобно, что к одному компьютеру доступна привязка сразу нескольких гаджетов.

В целом, AirDroid весьма полезный инструмент, позволяющий Вам комфортно работать с Вашим Android-устройством не отвлекаясь от текущих дел за ПК.

AirDroid
AirDroid
AirDroid
AirDroid
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)11 / 9 245
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры - Файловый обмен
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Отзывы о программе AirDroid

Знаток про AirDroid 3.6.0.0 [19-11-2017]

Я программу установил (давно) только на телефон и планшет и захожу к себе в мобильный телефон или планшет на компьютере, адрес входа типа как этот http://192.168.0.100:8888/ .
И я ни где не регистрировался.
Интересная функция "Камера", можете телефон повесить на кухне и у себя наблюдать, интересные кадры фотографировать.
второе, устанавливать приложения apk можно.

Третье,позволяет зайти в папку System в корневой систем, и загружать файлы на компьютер, но только по правой кнопке мыши.

Тотал-комадер то же видит эту папку на телефонах у которого нет рута, но только проблемно копировать.
Минус - для просмотра нужен "QuickTime".

Четвёртое - можно удалять сообщения, удалять историю звонков, увидеть длительность звонков.
пятое - редактировать контакты (очень облегчает).
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Владимир про AirDroid 3.4.0.0 [10-02-2017]

Загрузил только что,ещё не распробовал.Ну если так пойдёт то о чём я думаю то просто замечательно!
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Альбрт про AirDroid 3.2.1.1 [02-02-2016]

Спасибо! Понравилась программа.
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