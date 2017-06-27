LINE Camera - отличный фоторедактор, построенный по принципу "All-in-one" (все в одном). Это приложение представляет собой оптимизированную камеру Вашего устройства, где перед созданием кадра можно установить различные параметры будущей фотографии, улучшив тем самым снимок.
Доступно множество инструментов для редактирования изображения и после нажатия на кнопку затвора. Особо стоит выделить функцию "Beauty", которая позволяет сделать идеальной даже неудачную на первый взгляд фотографию в автоматическом режиме:
настраиваемые яркость и гладкость кожи,
точная регулировка баланса,
уменьшение или увеличение определённых участков фото,
удаление пятен и тёмных кругов под глазами.
Для более тонкой обработки предусмотрено множество фильтров с готовыми предустановками цвета, яркости, стиля, контраста и т.д. Кроме того, на Вашу картинку можно добавить наклейки, применить рамки, нанести текст разными шрифтами, обрезать лишние элементы и другое.
Весьма полезными будут опции таймера, сенсорного фото и отображения сетки, что поможет сделать снимок в любой обстановке и ситуации. Готовой работой очень удобно делиться в социальных сетях и через приложения обмена файлами.
Основные характеристики приложения:
создание фотографий в формате 1:1 или 3:4,
автоспуск,
сенсорный спуск,
бесшумное фото,
отображение сетки и уровня,
более 5000 наклеек
более 100 рамок,
более 30 фильтров,
200 различных кистей,
более 100 шрифтов,
встроенный создатель коллажей.
Так что фотографируйте, экспериментируйте с настройками и получайте качественные, четкие и необычные открытки с помощью LINE Camera.
Что нового в LINE Camera 14.0.3 для Android?
Добавлены анимированные стикеры.
Украсьте фотографии анимированными персонажами из LINE!