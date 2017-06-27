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LINE Camera для Android

LINE Camera 14.0.3 для Android

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Описание LINE Camera 14.0.3 для AndroidОписание   Скачать LINE Camera 14.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (37,3 Мб) Скриншоты LINE Camera 14.0.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика LINE Camera 14.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о LINE Camera 14.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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LINE Camera - отличный фоторедактор, построенный по принципу "All-in-one" (все в одном). Это приложение представляет собой оптимизированную камеру Вашего устройства, где перед созданием кадра можно установить различные параметры будущей фотографии, улучшив тем самым снимок.

Доступно множество инструментов для редактирования изображения и после нажатия на кнопку затвора. Особо стоит выделить функцию "Beauty", которая позволяет сделать идеальной даже неудачную на первый взгляд фотографию в автоматическом режиме:

  • настраиваемые яркость и гладкость кожи,
  • точная регулировка баланса,
  • уменьшение или увеличение определённых участков фото,
  • удаление пятен и тёмных кругов под глазами.

Для более тонкой обработки предусмотрено множество фильтров с готовыми предустановками цвета, яркости, стиля, контраста и т.д. Кроме того, на Вашу картинку можно добавить наклейки, применить рамки, нанести текст разными шрифтами, обрезать лишние элементы и другое.

Весьма полезными будут опции таймера, сенсорного фото и отображения сетки, что поможет сделать снимок в любой обстановке и ситуации. Готовой работой очень удобно делиться в социальных сетях и через приложения обмена файлами.

Основные характеристики приложения:

  • создание фотографий в формате 1:1 или 3:4,
  • автоспуск,
  • сенсорный спуск,
  • бесшумное фото,
  • отображение сетки и уровня,
  • более 5000 наклеек
  • более 100 рамок,
  • более 30 фильтров,
  • 200 различных кистей,
  • более 100 шрифтов,
  • встроенный создатель коллажей.

Так что фотографируйте, экспериментируйте с настройками и получайте качественные, четкие и необычные открытки с помощью LINE Camera.

Что нового в LINE Camera 14.0.3 для Android?
  • Добавлены анимированные стикеры.
  • Украсьте фотографии анимированными персонажами из LINE!
Скриншоты LINE Camera:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 854
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе LINE Camera

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