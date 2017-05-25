Driver Talent for Network Card - программа, которая поможет Вам найти и установить отсутствующие драйвера сетевых карт для Вашей конфигурации ПК. Бывает, что после установки (переустановки) системы Windows или сбоев в ее работе, Вы не можете выйти в Интернет из-за отсутствия соответствующего драйвера. В таком случае Вам поможет это приложение, которое просканирует всю систему и установит самые свежие версии нужных сетевых драйверов.

Эта программа содержит библиотеку интегрированных драйверов практически для всех известных сетевых карт, включая как проводные, так и беспроводных адаптеры. При этом активное подключение к Интернету не требуется (да его в общем-то и не должно быть, если уж Вы обратили внимание на это ПО).

Интерфейс Driver Talent for Network Card в целом интуитивно понятен, сложностей с его освоением возникнуть не должно. Запустите сканирование системы, после которого в основном окошке Вы увидите список всех сетевых драйверов, в том числе и тех, которые нуждаются в обновлении. Запустив загрузку нужных, уже через несколько минут на Вашем ПК будут самые актуальные и стабильные драйвера для имеющегося оборудования.

Кроме этого в программе есть некоторый дополнительный функционал: резервное копирование и восстановление "дров", деинсталляция ненужных, драйвера для внешних периферийных устройств и др.