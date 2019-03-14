|
Driver Talent 7.1.18.54
|
|
|
|Оцените программу!
4.26 из 5, всего оценок - 26
|
- Рейтинг программы - 4.26 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Driver Talent (ранее DriveTheLife) - бесплатная программа для автоматического поиска и установки драйверов. Программа сканирует систему, после предлагает создать Backup основных драйверов, и формирует список с драйверами, требующими обновления и восстановления.
Приложение помогает восстановить, обновить, сделать резервное копирование и удалить драйвера, тем самым исправляя проблемы, связанные с нестабильной работой дисплея, графики, видео карты, сети, USB, материнской платой, звуковой карты. Находит наиболее подходящие драйверы для вашего устройства, для обеспечения наилучшей производительности ПК.
Особенности программы:
- Создание резервных копий.
- Все операции производятся в скрытом режиме, без каких-либо подсказок или предупреждений.
- Выводит путь к архивам драйверов. Это позволяет переустановить их в другой системе без дополнительного скачивания.
- Интуитивно понятный интерфейс, с выделенными основными функциями.
- Производит оценку устройства и проверку совместимости.
|
|
ТОП-сегодня раздела "Драйверы"
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework
Driver Booster Free 6.3.0.276
IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает
Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2
Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих
Display Driver Uninstaller 18.0.0.7
Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,
DriverPack Solution 17.10.0
DriverPack Solution - пакет, состоящий из наиболее актуальных драйверов для всевозможных конфигураций ПК, а также для разнообразных моделей ноутбуков
SlimDrivers 2.3.1
SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного
|
|
Отзывы о программе Driver Talent
сергей про Driver Talent 7.1.6.26 [05-10-2018]
Более 2-х часов промучался - никак на китайский адаптер с ебай не мог дрова найти,уже продавцу написал.Эта прога странно ,но сразу установила нормальные дрова и адаптер заработал.Я в пк не новичек,даже сам ремонтом занимался несколько лет,но дрова реально были - но не подходили,штук под 30 перепробывал,эта прога странно,но с первого раза нужные поставила.Я не бот,и не поддельник рекламы программы.Всего лишь контатирую факт.
1 | | Ответить
Сергей про Driver Talent 6.4.41.134 [24-02-2016]
ну какая она бесплатная7 ищет-да, качает-да. а ставить- просит pro-версию
| 6 | Ответить
Реалист в ответ Сергей про Driver Talent 6.4.43.138 [02-04-2016]
Сергей! Вы вручную можете найти в папке скачанное обновление и установить.
1 | 16 | Ответить
Aleksey про Driver Talent 6.4.37.126 [07-01-2016]
прога норм а вот ключ зачем сделали?с ключем это тупо!есче и затраты!
1 | | Ответить
Lesson про Driver Talent 6.4.34.120 [15-11-2015]
делал недавно даунгрейд операционки на ноуте HP 15r083sr, с windows 10 до windows 7. драйверы с оф сайта HP на семерку не установились, помогла только установка левых дров через эту программу
1 | 1 | Ответить
(ерж про DriveTheLife 6.2.3.8 [09-05-2015]
Не разделяю всеобщих восторгов по поводу этой программы: предлагал к загрузке драйвер одного производителя, а поставил другого. Есть плюсы в том, что можно выбирать версии драйверов по дате, версии, если есть вариант драйвера от производителя ноута, то он обозначается зелёной меткой, однако, повторюсь,данная версия установила драйвер ДРУГОГО производителя.
| 1 | Ответить
|Читать все отзывы (9) / Добавить отзыв
|