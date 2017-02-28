Видео для ВК - удобная утилита для пользователей Android-устройств, позволяющая находить и скачивать самые разнообразные видеоролики из популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте. Вам достаточно указать место хранения скачиваемого контента и задать в поисковой строке ключевую фразу - название песни, исполнителя, тему ролика и т.д. Когда найден нужный клип, то перед его загрузкой есть возможность определиться с доступным качеством из предложенного списка. Для более точного поиска предусмотрена система фильтров: по длительности, по качеству, по рейтингу, по дате добавления.

Для удобства прямо из приложения можно переходить к видеозаписям своих друзей и групп, а также смотреть и весь свой медиаконтент. Интерфейс приложения выполнен в достаточно стильном графическом виде, освоить который не составит труда любому пользователю соцсети ВКонтакте. Так что находите свои любимые видеоролики и комфортно качайте их на свое устройство всего в пару пару кликов мышки.

Основные возможности Видео для ВК:

удобный интерфейс,

поиск со встроенным фильтром

видео Групп и Друзей

новости (доступно в Pro-версии),

стена (доступно в Pro-версии),

загрузка Видео

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