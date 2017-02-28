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Видео для ВК для Android

Видео для ВК 4.4 для Android

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Описание Видео для ВК 4.4 для AndroidОписание   Скачать Видео для ВК 4.4 для AndroidСКАЧАТЬ (8,5 Мб) Скриншоты Видео для ВК 4.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Видео для ВК 4.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Видео для ВК 4.4 для AndroidОтзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Видео для ВК - удобная утилита для пользователей Android-устройств, позволяющая находить и скачивать самые разнообразные видеоролики из популярнейшей российской социальной сети ВКонтакте. Вам достаточно указать место хранения скачиваемого контента и задать в поисковой строке ключевую фразу - название песни, исполнителя, тему ролика и т.д. Когда найден нужный клип, то перед его загрузкой есть возможность определиться с доступным качеством из предложенного списка. Для более точного поиска предусмотрена система фильтров: по длительности, по качеству, по рейтингу, по дате добавления.

Для удобства прямо из приложения можно переходить к видеозаписям своих друзей и групп, а также смотреть и весь свой медиаконтент. Интерфейс приложения выполнен в достаточно стильном графическом виде, освоить который не составит труда любому пользователю соцсети ВКонтакте. Так что находите свои любимые видеоролики и комфортно качайте их на свое устройство всего в пару пару кликов мышки.

Основные возможности Видео для ВК:

  • удобный интерфейс,
  • поиск со встроенным фильтром
  • видео Групп и Друзей
  • новости (доступно в Pro-версии),
  • стена (доступно в Pro-версии),
  • загрузка Видео
  • поддержка сторонних плееров
  • безопасная авторизация

Примечание. Для начала использования сервиса нужно авторизироваться (войти под своим аккаунтом) в сети ВКонтакте.

Что нового в Видео для ВК 4.4 для Android?
  • Видеокаталог.
  • Просмотр полного названия.
  • Исправлены мелкие ошибки.
Скриншоты Видео для ВК:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)4 / 1 845
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Менеджеры закачек

Отзывы о программе Видео для ВК

Амир про Видео для ВК 1.6 для Android [22-02-2016]

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