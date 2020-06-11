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Screen Recorder 1.3.8 для Android Удобное в использовании приложение, с помощью которого можно быстро и легко записать видео с экрана своего мобильного устройства, делать снимки экрана, редактировать AZ Screen Recorder 4.8.2.1 для Android Отличное бесплатное Android-приложение для записи видео и быстрых скриншотов, к особенностям которого следует отнести отсутствие необходимости в "root", а также Супер Скриншот 1.6.25 для Android Супер Скриншот – полезное приложение для снимков рабочего стола устройства. Встроенный редактор изображений позволяет обрезать, изменять размер, добавлять фильтры и