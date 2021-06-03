Video Downloader для Facebook для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.5.6.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Блоги, социальные сети - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 542 | Статистика
Размер:8,09 Мб
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Video Downloader для Facebook - простое приложение для загрузки и сохранения видео с Facebook. Программа позволяет просматривать через ваш аккаунт Facebook, вашу ленту новостей и страницы/стены ваших друзей, используя встроенный браузер, который позволяет выбрать видео, которое вы хотите скачать и сохранить так, что вы сможете посмотреть его позже и поделиться с друзьями через различные приложения.

Пользоваться приложением очень просто:

  1. Нажмите на "Просмотреть Facebook".
  2. Войдите и просмотрите стену.
  3. Воспроизведите видео, которые вы хотите скачать.
  4. Нажмите кнопку "Да", чтобы загрузить видео.

Особенности программы:

  • Простое в использовании.
  • Безопасное и мало весит.
  • Позволяет сохранять видео, чтобы посмотреть их позже.
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Отзывы о программе Video Downloader для Facebook

Admin

Отзывов о программе Video Downloader для Facebook 4.5.6.9 пока нет, можете добавить...

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