Video Downloader для Facebook - простое приложение для загрузки и сохранения видео с Facebook. Программа позволяет просматривать через ваш аккаунт Facebook, вашу ленту новостей и страницы/стены ваших друзей, используя встроенный браузер, который позволяет выбрать видео, которое вы хотите скачать и сохранить так, что вы сможете посмотреть его позже и поделиться с друзьями через различные приложения.

Пользоваться приложением очень просто:

Нажмите на "Просмотреть Facebook". Войдите и просмотрите стену. Воспроизведите видео, которые вы хотите скачать. Нажмите кнопку "Да", чтобы загрузить видео.

Особенности программы: