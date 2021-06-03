Video Downloader для Facebook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.5.6.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Linterna Apps
|Категории:
|Блоги, социальные сети - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 542 | Статистика
|Размер:
|8,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Video Downloader для Facebook - простое приложение для загрузки и сохранения видео с Facebook. Программа позволяет просматривать через ваш аккаунт Facebook, вашу ленту новостей и страницы/стены ваших друзей, используя встроенный браузер, который позволяет выбрать видео, которое вы хотите скачать и сохранить так, что вы сможете посмотреть его позже и поделиться с друзьями через различные приложения.
Пользоваться приложением очень просто:
- Нажмите на "Просмотреть Facebook".
- Войдите и просмотрите стену.
- Воспроизведите видео, которые вы хотите скачать.
- Нажмите кнопку "Да", чтобы загрузить видео.
Особенности программы:
- Простое в использовании.
- Безопасное и мало весит.
- Позволяет сохранять видео, чтобы посмотреть их позже.
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Admin
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