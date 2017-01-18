Signal Private Messenger - коммуникационное приложение для Android-устройств, позволяющее обеспечить надежный уровень конфиденциальности и безопасности голосовых вызовов и текстовых сообщений. Эта программа является своеобразным промежуточным звеном между пользователем и открытым окружающим пространством, в котором все ваши приватные разговоры и переписка могут стать достоянием общественности, правительственных служб и хакерских групп.

Разработчики реализовали в этом приложении мощные криптографические алгоритмы шифрования передаваемых данных, которые не позволят прослушивать разговоры или читать SMS-ки. Перед началом использования сервиса нужно пройти простую регистрацию - указать страну своего пребывания и номер телефона, на который будет выслано специальное сообщение для привязки устройства к создаваемому аккаунту. Теперь останется только указать Signal Private Messenger в качестве программы по умолчанию для отправки SMS/MMS-сообщений и совершения звонков.

Чтобы общение происходило в безопасном режиме, Signal Private Messenger должен быть установлен на каждом устройстве абонентов. Если же вы пытаетесь связаться с пользователем, который еще не имеет клиента программы, то ему будет предложено скачать и установить ее.

Что касается интерфейса приложения, то разработчики постарались выполнить его в знакомой каждому пользователю смартфона или планшета оболочке: есть адресная книга, иконка карандаша для отправки сообщения, иконка телефонной трубки для звонка.

В общем, в Signal Private Messenger все очень просто, но вместе с тем вы надежно защищены от утечки персональной информации, что гарантирует вашу личную цифровую конфиденциальность.