Navitel Navigator 9.9.203 для Android
Navitel Navigator – популярный навигатор для автомобилистов и путешественников. Загружает карты на устройство для оффлайн-доступа к маршрутам, показывает погоду,
Яндекс.Карты 7.0 для Android
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки всего мира, но и другие, полезные вещи. Например, программа покажет пробки на
Яндекс.Транспорт 5.02 для Android
Яндекс.Транспорт – с приложением вы всегда будете в курсе прибытия общественного транспорта на остановку, увидите его маршрут и через какое время он будет на
MAPS.ME 8.0.1-Google для Android
MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо от наличия сети. Присутствуют карты большинства стран мира с подробной
GPS status 8.0.168 для Android
GPS status – утилита покажет все необходимые данные от GPS-приемника. Вы узнаете о точных координатах текущего местоположения, позиции и силу сигналов спутника,
EasyWay 3.3.2 для Android
EasyWay – в приложении представлены маршруты общественного транспорта для Болгарии, Казахстана, Молдовы, России, Сербии, Украины и Хорватии. Просто укажите маршрут,