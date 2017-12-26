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Roadly для Android

Roadly 1.7.27 для Android

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Описание Roadly 1.7.27 для AndroidОписание   Скачать Roadly 1.7.27 для AndroidСКАЧАТЬ (15,51 Мб) Скриншоты Roadly 1.7.27 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Roadly 1.7.27 для AndroidСтатистика   Отзывы о Roadly 1.7.27 для AndroidОтзывы (2)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Roadly - удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое станет незаменимым помощником водителя на дороге, превращая его мобильное устройство в видеорегистратор и антирадар.

Приложение умеет распознавать дорожные знаки, заблаговременно предупреждая водителя о превышении скорости, предстоящих опасных поворотах и изменениях дорожной ситуации, постоянно контролирует скорость движения автомобиля и анализирует поведение водителя, информирует владельца о стационарных камерах контроля скорости, а также предоставляет возможность записывать видео и быстро заливать ролик на YouTube.

Ключевые особенности Roadly:

  • Сочетание функций видеорегистратора и антирадара.
  • Предупреждение о камерах наблюдения.
  • Распознавание дорожных знаков.
  • Заблаговременное предупреждение водителя о изменении дорожной ситуации.
  • Запись видео и возможность быстрой отправки его на YouTube.
  • Отображение текущего месторасположения и дальнейшего маршрута.
  • Выбор качества видеозаписи, разрешения, длительности, количества кадров в секунду.
  • Автоматическая компенсация экспозиции.
  • Возможность работы в фоновом режиме.
  • Выбор предпочитаемого картографического сервиса.
  • Отображение мини карты и многое другое.
Что нового в Roadly 1.7.27 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Roadly:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 2 449
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты - Авто
 Программа Roadly отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Roadly

валерий про RoadAR 1.7.14 для Android [08-04-2017]

работает с навител. при работе с яндекс-навигатор просто останавливает запись через некоторое время (не провпрял, но может после записи блока 2 мин)
| 2 | Ответить

Вячеслав про RoadAR 1.7.11 для Android [02-08-2016]

Установил последнюю версию 1.7.11, не распознаёт знаки, молчит, настройки все включил, GPS работает, спутники видит, нахожусь в Украине. Почему? Что не так?
| 16 | Ответить

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