Notepad++ 7.4.1
Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как
PDF-XChange Viewer 2.5.322.0
PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и
OpenOffice.org 4.1.3 Ru
OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета OpenOffice.org входят текстовый процессор, электронные таблицы,
Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
PPTX Viewer 2.0
PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного
AkelPad 4.9.8
AkelPad - небольшой, но в тоже время очень функциональный текстовый редактор для Windows. Присутствует многооконный режим, полная поддержка Unicode, имеется