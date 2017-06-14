UEStudio для Windows

UEStudio 17.00.0.25

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание UEStudio 17.00.0.25Описание   Скачать UEStudio 17.00.0.25СКАЧАТЬ (53,83 Мб) Скриншоты UEStudio 17.00.0.25Скриншоты (3)   Статистика UEStudio 17.00.0.25Статистика   Отзывы о UEStudio 17.00.0.25Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

UEStudio - продвинутая интегрированная среда разработки с мощным функциональным набором инструментов для качественного и полноценного программирования. Эта платформа основана на популярном текстовом редакторе UltraEdit, включая в себя все лучшие возможности этого редактора и поддержку более 30 самых востребованных компиляторов, таких как Microsoft Visual C++, Java, GNU C/C++, PHP, Perl и других.

Кроме того, здесь же Вы найдете встроенный отладчик, интегрированный VCS элемент управления, просмотрщик классов, конвертер проектов и многие другие инструменты. Все это позволяет работать и со скриптами, и с макросами, используя наиболее удобный для Вас язык программирования.

Основные возможности программы UEStudio:

  • Поддержка большого количества проектов.
  • Преобразование Visual Studio в UEStudio проектам.
  • Интегрированная поддержка компилятора, CVS, SVN, тэгов.
  • Удобный менеджер проектов.
  • Раздел шаблонов проектов.
  • Встроенный отладчик PHP кода.
  • Улучшенная поддержка FTP.
  • Скриптовый доступ к буферу обмена.
  • Быстрое открытие адресной панели и многое другое.
Скриншоты UEStudio:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $99.95
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 209
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Средства разработки
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Notepad++ 7.4.1

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как

PDF-XChange Viewer 2.5.322.0

PDF-XChange Viewer - небольшая и полнофункциональная программа для просмотра файлов в формате PDF. Сочетает в себе огромный список возможностей, высокое качество и

OpenOffice.org 4.1.3 Ru

OpenOffice.org - Бесплатная альтернатива пакету офисных приложений Microsoft Office. В состав пакета OpenOffice.org входят текстовый процессор, электронные таблицы,

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации

PPTX Viewer 2.0

PPTX Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать презентации PPT, PPTX без наличия установленного

AkelPad 4.9.8

AkelPad - небольшой, но в тоже время очень функциональный текстовый редактор для Windows. Присутствует многооконный режим, полная поддержка Unicode, имеется

скачать Adguard

Отзывы о программе UEStudio

Admin

Отзывов о программе UEStudio 17.00.0.25 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 