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Atom 1.41.0
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3.60 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 3.60 из 5
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Atom - бесплатный функциональный текстовый редактор, который предоставляет инструменты для совместной одновременной работы с кодом, имеет интеллектуальную систему автодополнения ввода, имеет режим совместимости с Vim и Emacs и многое другое. Можно работать с файлами открытыми в разных вкладках, присутствуют сменные темы оформления, поддерживаются вкладки, закладки, умный контекстный поиск элементов кода, одновременное использование нескольких курсоров и областей выделения, наглядное отображение изменений и проверка кода для всех популярных языков программирования (Ruby, Python, SQL, PHP, Perl, Objective-C, C/C++, JavaScript, Java, Go и др.).
Функциональность редактора осуществляется за счет набора пакетов-дополнений, для установки и управления которыми предназначен встроенный пакетный менеджер. С помощью дополнений можно получить доступ к функциям, выходящим за рамки базвого редактирования кода, в том числе подсветка синтаксиса, оформление интерфейса, формы работы с файлами и многое другое.
Ключевые особенности Atom:
- Расширение функционала за счет пакетов-дополнений.
- Умный контекстный поиск элементов кода.
- Поддержка закладок и вкладок.
- Возможность смены темы оформления.
- Подсветка синтаксиса.
- Встроенный менеджер пакетов-дополнений.
- Встроенный файловый менеджер.
- Наглядное отображение изменений.
- Проверка кода для всех популярных языков программирования.
- Поддержка командной строки и многое другое.
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