Atom - бесплатный функциональный текстовый редактор, который предоставляет инструменты для совместной одновременной работы с кодом, имеет интеллектуальную систему автодополнения ввода, имеет режим совместимости с Vim и Emacs и многое другое. Можно работать с файлами открытыми в разных вкладках, присутствуют сменные темы оформления, поддерживаются вкладки, закладки, умный контекстный поиск элементов кода, одновременное использование нескольких курсоров и областей выделения, наглядное отображение изменений и проверка кода для всех популярных языков программирования (Ruby, Python, SQL, PHP, Perl, Objective-C, C/C++, JavaScript, Java, Go и др.).

Функциональность редактора осуществляется за счет набора пакетов-дополнений, для установки и управления которыми предназначен встроенный пакетный менеджер. С помощью дополнений можно получить доступ к функциям, выходящим за рамки базвого редактирования кода, в том числе подсветка синтаксиса, оформление интерфейса, формы работы с файлами и многое другое.

Ключевые особенности Atom: