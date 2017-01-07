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Camera360 для Android

Camera360 8.2.1 для Android

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Описание Camera360 8.2.1 для AndroidОписание   Скачать Camera360 8.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (54,01 Мб) Скриншоты Camera360 8.2.1 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Camera360 8.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Camera360 8.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.33 из 5
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Camera360 - мощнейший инструмент для редактирования фотографий прямо на вашем Android-устройстве, который позволяет применять к снимкам разнообразные эффекты и фильтры, чтобы сделать их оригинальными, яркими и неповторимыми. Для преобразования можно взять фотографии уже имеющиеся на гаджете, а также сделать новый снимок (или селфи) прямо из приложения.

Возможности приложения действительно огромны. Тут можно использовать готовые цветовые фильтры, добавлять забавные наклейки (листки, лапки, бабочки, пикселизация и т.д.), применять функцию размытия, регулировать тональность, цветность, яркость, контраст, экспозицию, обрезать лишние фрагменты картинки, вращать и отзеркаливать снимок, менять насыщенность отдельно взятого цвета, накладывать текстуру, добавлять рамки и виньетки, поупражняться в ретушировании и многое другое. Есть даже опция создания фотоколлажа.

При этом редактировать очень легко и просто благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Все действия выполняются только с помощью тапов по экрану устройства или передвижения ползунков пальцем. Вы можете экспериментировать с каждым действием или эффектом, а при необходимости откатить все изменения, если что-то не понравилось.

Готовой работой удобно поделиться через Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети. Так что снимайте и редактируйте свои интересные кадры с мини фотостудией Camera360 Ultimate, превратив обычные фотографии в настоящие дизайнерские и качественные открытки.

Скриншоты Camera360:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 502
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
 Программа Camera360 отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Camera360

Admin

Отзывов о программе Camera360 8.2.1 для Android пока нет, можете добавить...

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