Camera360 - мощнейший инструмент для редактирования фотографий прямо на вашем Android-устройстве, который позволяет применять к снимкам разнообразные эффекты и фильтры, чтобы сделать их оригинальными, яркими и неповторимыми. Для преобразования можно взять фотографии уже имеющиеся на гаджете, а также сделать новый снимок (или селфи) прямо из приложения.

Возможности приложения действительно огромны. Тут можно использовать готовые цветовые фильтры, добавлять забавные наклейки (листки, лапки, бабочки, пикселизация и т.д.), применять функцию размытия, регулировать тональность, цветность, яркость, контраст, экспозицию, обрезать лишние фрагменты картинки, вращать и отзеркаливать снимок, менять насыщенность отдельно взятого цвета, накладывать текстуру, добавлять рамки и виньетки, поупражняться в ретушировании и многое другое. Есть даже опция создания фотоколлажа.

При этом редактировать очень легко и просто благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Все действия выполняются только с помощью тапов по экрану устройства или передвижения ползунков пальцем. Вы можете экспериментировать с каждым действием или эффектом, а при необходимости откатить все изменения, если что-то не понравилось.

Готовой работой удобно поделиться через Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети. Так что снимайте и редактируйте свои интересные кадры с мини фотостудией Camera360 Ultimate, превратив обычные фотографии в настоящие дизайнерские и качественные открытки.