RoadAR - полезное приложение для всех автовладельцев, которое заменит сторонний видеорегистратор и станет хорошим помощником в дороге. Вся информация (текущая скорость, координаты, время, дорожные знаки и т.д.) записывается прямо в видеофайл, что удобно, если в последствии Вам понадобится просмотреть запись на своем устройстве или стационарном ПК.
Кроме непосредственно функции записи движения по дороге, этот инструмент оснащен опцией распознавания дорожных знаков с предупреждением о зоне их действия, а также антирадаром, который показывает среднюю скорость на дистанции между камерами avtodoria. Доступны к распознаванию следующие дорожные знаки:
- Уступи дорогу
- Ограничение скорости
- Обгон запрещен
- Остановка запрещена
- Стоянка запрещена
- Пешеходный переход
- Знаки предписывающие проезд перекрестков
- Предупреждающие знаки
Разработчики постоянно улучшают свой проект и обещают увеличить количество распознаваемых знаков.
Примечательно, но RoadAR умеет работать даже в фоновом режиме, однако в этом случае Вы получите только голосовое оповещение о знаках на Вашем пути: функции видеозаписи и распознавания дорожных знаков недоступны. Уведомления о предстоящих знаках в фоне программа выбирает из своей базы, которая пополняется благодаря пользователям сервиса: чем больше водителей - тем больше и актуальнее база, а также точнее предупреждения.
Основные возможности RoadAR:
- Видеорегистратор и антирадар в одной "упаковке".
- Предупреждение о камерах наблюдения.
- Распознавание дорожных знаков.
- Предупреждение водителя о изменении дорожной ситуации.
- Возможность быстрой отправки записи на YouTube.
- Отображение текущего месторасположения и маршрута движения.
- Широкие параметры выбор качества видеозаписи, разрешения, длительности, количества кадров в секунду и др.
- Автоматическая компенсация экспозиции.
- Поддерживается работы в фоновом режиме.
- Мини-карта и многое другое.
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