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RoadAR для iOS

RoadAR 1.0.8 для iPhone, iPad

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Описание RoadAR 1.0.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать RoadAR 1.0.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (52.4 Мб) Скриншоты RoadAR 1.0.8 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика RoadAR 1.0.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о RoadAR 1.0.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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RoadAR - полезное приложение для всех автовладельцев, которое заменит сторонний видеорегистратор и станет хорошим помощником в дороге. Вся информация (текущая скорость, координаты, время, дорожные знаки и т.д.) записывается прямо в видеофайл, что удобно, если в последствии Вам понадобится просмотреть запись на своем устройстве или стационарном ПК.

Кроме непосредственно функции записи движения по дороге, этот инструмент оснащен опцией распознавания дорожных знаков с предупреждением о зоне их действия, а также антирадаром, который показывает среднюю скорость на дистанции между камерами avtodoria. Доступны к распознаванию следующие дорожные знаки:

  • Уступи дорогу
  • Ограничение скорости
  • Обгон запрещен
  • Остановка запрещена
  • Стоянка запрещена
  • Пешеходный переход
  • Знаки предписывающие проезд перекрестков
  • Предупреждающие знаки

Разработчики постоянно улучшают свой проект и обещают увеличить количество распознаваемых знаков.

Примечательно, но RoadAR умеет работать даже в фоновом режиме, однако в этом случае Вы получите только голосовое оповещение о знаках на Вашем пути: функции видеозаписи и распознавания дорожных знаков недоступны. Уведомления о предстоящих знаках в фоне программа выбирает из своей базы, которая пополняется благодаря пользователям сервиса: чем больше водителей - тем больше и актуальнее база, а также точнее предупреждения.

Основные возможности RoadAR:

  • Видеорегистратор и антирадар в одной "упаковке".
  • Предупреждение о камерах наблюдения.
  • Распознавание дорожных знаков.
  • Предупреждение водителя о изменении дорожной ситуации.
  • Возможность быстрой отправки записи на YouTube.
  • Отображение текущего месторасположения и маршрута движения.
  • Широкие параметры выбор качества видеозаписи, разрешения, длительности, количества кадров в секунду и др.
  • Автоматическая компенсация экспозиции.
  • Поддерживается работы в фоновом режиме.
  • Мини-карта и многое другое.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты RoadAR:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 82
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Карты - Авто

Отзывы о программе RoadAR

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