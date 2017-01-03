RoadAR - полезное приложение для всех автовладельцев, которое заменит сторонний видеорегистратор и станет хорошим помощником в дороге. Вся информация (текущая скорость, координаты, время, дорожные знаки и т.д.) записывается прямо в видеофайл, что удобно, если в последствии Вам понадобится просмотреть запись на своем устройстве или стационарном ПК.

Кроме непосредственно функции записи движения по дороге, этот инструмент оснащен опцией распознавания дорожных знаков с предупреждением о зоне их действия, а также антирадаром, который показывает среднюю скорость на дистанции между камерами avtodoria. Доступны к распознаванию следующие дорожные знаки:

Уступи дорогу

Ограничение скорости

Обгон запрещен

Остановка запрещена

Стоянка запрещена

Пешеходный переход

Знаки предписывающие проезд перекрестков

Предупреждающие знаки

Разработчики постоянно улучшают свой проект и обещают увеличить количество распознаваемых знаков.

Примечательно, но RoadAR умеет работать даже в фоновом режиме, однако в этом случае Вы получите только голосовое оповещение о знаках на Вашем пути: функции видеозаписи и распознавания дорожных знаков недоступны. Уведомления о предстоящих знаках в фоне программа выбирает из своей базы, которая пополняется благодаря пользователям сервиса: чем больше водителей - тем больше и актуальнее база, а также точнее предупреждения.

Основные возможности RoadAR: