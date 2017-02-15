CamOnRoad для iOS

CamOnRoad 3.4 для iPhone

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Описание CamOnRoad 3.4 для iPhoneОписание   Скачать CamOnRoad 3.4 для iPhoneСКАЧАТЬ (25.7 Мб) Скриншоты CamOnRoad 3.4 для iPhoneСкриншоты (4)   Статистика CamOnRoad 3.4 для iPhoneСтатистика   Отзывы о CamOnRoad 3.4 для iPhoneОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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CamOnRoad - одно из лучших приложений для автомобилистов, превращающее Ваш обычный смартфон в продвинутый автомобильный видеорегистратор с функцией навигатора на основе дополненной реальности. С этой программой Вам не понадобится тратить деньги на отдельное устройство для записи своей поездки в видео файл, что повышает безопасность дорожного движения, снижает риск неправомерных действий со стороны сотрудников дорожной полиции и помогает избежать конфликтных ситуаций с другими участниками дорожного движения.

Более того, CamOnRoad не только записывает движение по дороге, но и своевременно предупреждает о камерах автоматического контроля соблюдения скоростного режима, что убережет Вас от лишних штрафных санкций за превышение допустимой скорости на данном участке.

Удобно, что видео сохраняется в высоком качестве. При этом, если память Вашего устройства не очень велика или занята важными данными, то файл можно перенести в удаленное облачное хранилище и получить доступ к нему в любое время с любого совместимого устройства. Каждый зарегистрированный пользователь может распоряжаться 2 GB дискового пространства на облаке, что более чем достаточно.

Если Вы планируете поездку по незнакомому региону, то весьма кстати будет функция навигатора: CamOnRoad покажет путь до нужного места, рисуя условные указатели прямо на экране смартфона. Очень важно, что заглядывая в навигатор Вы не будете отвлекаться от дорожной обстановки, т.к. показывается не нарисованную карту, а реальная дорога, дополненная навигационной информацией.

Кроме того, есть в CamOnRoad и ряд других полезных функций:

  • автоматический старт и остановка записи,
  • выбор фокусировки и качества записываемого видео,
  • возможна циклическая запись как в память устройства, так и в облачное хранилище,
  • автоматическая синхронизация видеозаписей с облачным хранилищем,
  • сохранение важных записей с защитой от перезаписи,
  • синхронизация координат маршрута с облачным хранилищем,
  • голосовые подсказки для повышения безопасности движения и др.

Одним словом, с CamOnRoad Ваша поездка станет комфортнее, удобнее и безопаснее.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты CamOnRoad:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 94
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАвто - Карты - другое

Отзывы о программе CamOnRoad

Admin

Отзывов о программе CamOnRoad 3.4 для iPhone пока нет, можете добавить...

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