CamOnRoad - одно из лучших приложений для автомобилистов, превращающее Ваш обычный смартфон в продвинутый автомобильный видеорегистратор с функцией навигатора на основе дополненной реальности. С этой программой Вам не понадобится тратить деньги на отдельное устройство для записи своей поездки в видео файл, что повышает безопасность дорожного движения, снижает риск неправомерных действий со стороны сотрудников дорожной полиции и помогает избежать конфликтных ситуаций с другими участниками дорожного движения.

Более того, CamOnRoad не только записывает движение по дороге, но и своевременно предупреждает о камерах автоматического контроля соблюдения скоростного режима, что убережет Вас от лишних штрафных санкций за превышение допустимой скорости на данном участке.

Удобно, что видео сохраняется в высоком качестве. При этом, если память Вашего устройства не очень велика или занята важными данными, то файл можно перенести в удаленное облачное хранилище и получить доступ к нему в любое время с любого совместимого устройства. Каждый зарегистрированный пользователь может распоряжаться 2 GB дискового пространства на облаке, что более чем достаточно.

Если Вы планируете поездку по незнакомому региону, то весьма кстати будет функция навигатора: CamOnRoad покажет путь до нужного места, рисуя условные указатели прямо на экране смартфона. Очень важно, что заглядывая в навигатор Вы не будете отвлекаться от дорожной обстановки, т.к. показывается не нарисованную карту, а реальная дорога, дополненная навигационной информацией.

Кроме того, есть в CamOnRoad и ряд других полезных функций:

автоматический старт и остановка записи,

выбор фокусировки и качества записываемого видео,

возможна циклическая запись как в память устройства, так и в облачное хранилище,

автоматическая синхронизация видеозаписей с облачным хранилищем,

сохранение важных записей с защитой от перезаписи,

синхронизация координат маршрута с облачным хранилищем,

голосовые подсказки для повышения безопасности движения и др.

Одним словом, с CamOnRoad Ваша поездка станет комфортнее, удобнее и безопаснее.