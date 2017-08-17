WinRAR 5.50 RU
WinRAR - мега популярный архиватор, умеющий обрабатывать практически любые форматы архивов (например RAR, ZIP, CAB, 7Z, JAR, ACE, TAR, ISO), и обеспечивающий при
Universal Extractor 1.6.1.61
Universal Extractor - простая программа для извлечения данных из инсталляторов приложений, msi-установщиков, самораспаковывающихся EXE-файлов и архивов практически
HaoZip 4.0.1.9380 / 3.0 (Build 9002)
HaoZip - бесплатный архиватор, способный заменить привычный WinRAR. Позволяет легко сжимать, разархивировать и извлекать практически все популярные форматы.
7-Zip 16.04
7-Zip - абсолютно бесплатный функциональный архиватор с высокой степенью сжатия и поддержкой множества форматов архивов, включая ZIP, 7z, RAR, CAB, GZIP, BZIP2 и
Hamster Free ZIP Archiver 4.0.0.59
Hamster Free ZIP Archiver - бесплатный и простой в эксплуатации архиватор с поддержкой всех популярных форматов сжатия, включая RAR, ZIP, CAB, ARJ, LZH, ACE, 7-ZIP,
FreeArc 0.666
FreeArc - весьма неплохой архиватор, который оснащен разнообразными наборами методов сжатия, обеспечивая высокую степень упаковки данных и хорошую производительность