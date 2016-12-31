Explorer - удобный диспетчер файлов с интуитивно понятным интерфейсом для владельцев Android-девайсов, который отлично подойдет для организации хранения данных в памяти мобильного устройства или на SD-карте, а также предоставляет доступ к файлам и папкам находящимся в облачных сервисах или в сети.

Присутствует поддержка множественных вкладок, Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB), встроенный текстовый редактор, функция создания и распаковки RAR-архивов, выполнение длительных операций в фоновом режиме, поиск, эскизы изображений, настраиваемые наборы иконок, отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.), просмотрщик базы данных SQLite и др.

Ключевые особенности Explorer: