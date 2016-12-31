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Explorer для Android

Explorer 3.0.5 для Android

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Описание Explorer 3.0.5 для AndroidОписание   Скачать Explorer 3.0.5 для AndroidСКАЧАТЬ (3,04 Мб) Скриншоты Explorer 3.0.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Explorer 3.0.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Explorer 3.0.5 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Explorer - удобный диспетчер файлов с интуитивно понятным интерфейсом для владельцев Android-девайсов, который отлично подойдет для организации хранения данных в памяти мобильного устройства или на SD-карте, а также предоставляет доступ к файлам и папкам находящимся в облачных сервисах или в сети.

Присутствует поддержка множественных вкладок, Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB), встроенный текстовый редактор, функция создания и распаковки RAR-архивов, выполнение длительных операций в фоновом режиме, поиск, эскизы изображений, настраиваемые наборы иконок, отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.), просмотрщик базы данных SQLite и др.

Ключевые особенности Explorer:

  • Поддержка нескольких вкладок.
  • Поддержка Google Drive, Box, Dropbox и сети (SMB).
  • Возможность изменения темы оформления.
  • Наличие встроенного текстового редактора.
  • Отображение скрытых файлов и папок.
  • Создание и извлечение ZIP или TAR-файлов.
  • Распаковка RAR-архивов.
  • Выполнение длительных операций (например, копирование, перемещение) в фоновом режиме.
  • Создание ярлыков для файлов и папок на домашнем экране.
  • Настраиваемые наборы иконок.
  • Отправка файлов (с помощью электронной почты, Bluetooth и т.д.).
  • Встроенный просмотрщик базы данных SQLite.
  • Закладки для часто используемых файлов и папок.
  • Просмотр свойств файлов и папок, включая размер, дату, контрольнау сумму MD5 и пр.
  • Изменение режима просмотра.
  • Настройки видимости вкладок.
  • Функция поиска и многое другое.
Скриншоты Explorer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 358
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
 Программа Explorer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Explorer

Admin

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