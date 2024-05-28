exFAT/NTFS for USB для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.0.12 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Работа с файлами
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Размер:9.77 Мб
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Приложение exFAT/NTFS for USB от Paragon Software предназначено для монтирования внешних USB-накопителей и управления файлами на Android-устройствах. Это решение позволяет Android-устройству распознавать и работать с различными файловыми системами, такими как Microsoft NTFS, Microsoft exFAT и HFS+. Приложение интегрировано с поставщиком документов Paragon File System Link, который базируется на технологии Storage Access Framework (SAF), обеспечивая доступ к памяти устройства, внешним USB-накопителям и облачным сервисам. Для полноценного использования приложения необходимо наличие файлового менеджера Documents на устройстве.

Приложение exFAT/NTFS for USB предоставляет пользователям возможность управлять файлами на внешних USB-накопителях без необходимости использования компьютера. Вы можете открывать фотографии, слушать музыку, читать книги и смотреть видео прямо с USB-накопителя. Приложение работает без необходимости root-доступа, что делает его использование простым и безопасным.

Список основных возможностей приложения Microsoft exFAT/NTFS for USB:

  • Поддержка монтирования файловых систем Miсrosoft NTFS, Microsoft exFAT и HFS+.
  • Управление файлами на USB-накопителях: копирование, перемещение, редактирование и удаление файлов.
  • Загрузка файлов с USB-накопителя, внешнего жесткого диска или цифровой камеры в облачные сервисы (Google Drive, Yandex.Disk, Dropbox и OneDrive).
  • Обмен файлами через популярные мессенджеры и социальные сети (Gmail, Telegram, Skype, WhatsApp, Vkontakte).
  • Работа без необходимости root-доступа.
  • Возможность приобретения поддержки файловых систем внутри приложения и использования пробного периода.
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Отзывы о программе exFAT/NTFS for USB

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Отзывов о программе exFAT/NTFS for USB 3.6.0.12 пока нет, можете добавить...

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