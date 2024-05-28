exFAT/NTFS for USB для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.0.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Paragon Software
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.77 Мб
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Приложение exFAT/NTFS for USB от Paragon Software предназначено для монтирования внешних USB-накопителей и управления файлами на Android-устройствах. Это решение позволяет Android-устройству распознавать и работать с различными файловыми системами, такими как Microsoft NTFS, Microsoft exFAT и HFS+. Приложение интегрировано с поставщиком документов Paragon File System Link, который базируется на технологии Storage Access Framework (SAF), обеспечивая доступ к памяти устройства, внешним USB-накопителям и облачным сервисам. Для полноценного использования приложения необходимо наличие файлового менеджера Documents на устройстве.
Приложение exFAT/NTFS for USB предоставляет пользователям возможность управлять файлами на внешних USB-накопителях без необходимости использования компьютера. Вы можете открывать фотографии, слушать музыку, читать книги и смотреть видео прямо с USB-накопителя. Приложение работает без необходимости root-доступа, что делает его использование простым и безопасным.
Список основных возможностей приложения Microsoft exFAT/NTFS for USB:
- Поддержка монтирования файловых систем Miсrosoft NTFS, Microsoft exFAT и HFS+.
- Управление файлами на USB-накопителях: копирование, перемещение, редактирование и удаление файлов.
- Загрузка файлов с USB-накопителя, внешнего жесткого диска или цифровой камеры в облачные сервисы (Google Drive, Yandex.Disk, Dropbox и OneDrive).
- Обмен файлами через популярные мессенджеры и социальные сети (Gmail, Telegram, Skype, WhatsApp, Vkontakte).
- Работа без необходимости root-доступа.
- Возможность приобретения поддержки файловых систем внутри приложения и использования пробного периода.
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Отзывы о программе exFAT/NTFS for USB
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