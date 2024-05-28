Приложение exFAT/NTFS for USB от Paragon Software предназначено для монтирования внешних USB-накопителей и управления файлами на Android-устройствах. Это решение позволяет Android-устройству распознавать и работать с различными файловыми системами, такими как Microsoft NTFS, Microsoft exFAT и HFS+. Приложение интегрировано с поставщиком документов Paragon File System Link, который базируется на технологии Storage Access Framework (SAF), обеспечивая доступ к памяти устройства, внешним USB-накопителям и облачным сервисам. Для полноценного использования приложения необходимо наличие файлового менеджера Documents на устройстве.

Приложение exFAT/NTFS for USB предоставляет пользователям возможность управлять файлами на внешних USB-накопителях без необходимости использования компьютера. Вы можете открывать фотографии, слушать музыку, читать книги и смотреть видео прямо с USB-накопителя. Приложение работает без необходимости root-доступа, что делает его использование простым и безопасным.

Список основных возможностей приложения Microsoft exFAT/NTFS for USB: