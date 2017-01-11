Solid Explorer File Manager - отличный функциональный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет широкие возможности по управлению файлами вне зависимости от того где они находятся (локально или в облаке) и приятным интуитивным интерфейсом. Пользователю доступна настройка внешнего вида приложения с помощью цветовых схем и наборов иконок, а двухпанельный интерфейс с возможностью перетаскивания файлов значительно повышает производительность.

Solid Explorer File Manager предоставляет широкую поддержку облачных хранилищ, включая Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, Mega и OwnCloud. Приложение позволяет подключаться к ПК с Windows и многим удаленным серверам, работающим с FTP, SFTP и WebDAV. Кроме этого приложение умеет работать с такими популярными форматами архивов, как ZIP, RAR и 7zip, имеет встроенный музыкальный плеер и просмотрщик изображений и др.

Ключевые особенности приложение: