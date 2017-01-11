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Solid Explorer File Manager для Android

Solid Explorer File Manager 2.2.5 для Android

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Описание Solid Explorer File Manager 2.2.5 для AndroidОписание   Скачать Solid Explorer File Manager 2.2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (9,77 Мб) Скриншоты Solid Explorer File Manager 2.2.5 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Solid Explorer File Manager 2.2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Solid Explorer File Manager 2.2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Solid Explorer File Manager - отличный функциональный файловый менеджер для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет широкие возможности по управлению файлами вне зависимости от того где они находятся (локально или в облаке) и приятным интуитивным интерфейсом. Пользователю доступна настройка внешнего вида приложения с помощью цветовых схем и наборов иконок, а двухпанельный интерфейс с возможностью перетаскивания файлов значительно повышает производительность.

Solid Explorer File Manager предоставляет широкую поддержку облачных хранилищ, включая Dropbox, Box, Google Drive, OneDrive, Mega и OwnCloud. Приложение позволяет подключаться к ПК с Windows и многим удаленным серверам, работающим с FTP, SFTP и WebDAV. Кроме этого приложение умеет работать с такими популярными форматами архивов, как ZIP, RAR и 7zip, имеет встроенный музыкальный плеер и просмотрщик изображений и др.

Ключевые особенности приложение:

  • Двухпанельный интерфейс.
  • Управление файлами вне зависимости от того где они находятся (локально или в облаке).
  • Настройка внешнего вида приложения с помощью цветовых схем и наборов иконок.
  • Перетаскивание файлов между панелями.
  • FTP, SFTP, WebDAV, SMB/CIFS клиенты.
  • Возможность читать и извлекать ZIP, 7ZIP, RAR и TAR архивы (в том числе и зашифрованных).
  • Создание ZIP и 7zip архивов, защищенных паролем.
  • Облачный файловый менеджер: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, SugarSync,Copy, Mediafire, Owncloud, Yandex, Mega.
  • Поддержка плагинов.
  • Встроенный поиск.
  • Подробная информация о файле со статистикой использования хранилища.
  • Возможность скрытия нежелательных папок.
  • FTP-сервер (плагин).
  • Поддержка закладок.
  • Поддержка Chromecast.
  • Встроенный музыкальный плеер и просмотрщик изображений и многое другое.
Скриншоты Solid Explorer File Manager:

Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 271
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
 Программа Solid Explorer File Manager отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Solid Explorer File Manager

Admin

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