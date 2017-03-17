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Почта Mail.Ru для Android

Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для Android

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Описание Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для AndroidОписание   Скачать Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для AndroidСКАЧАТЬ (12,56 Мб) Скриншоты Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для AndroidСтатистика   Отзывы о Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для AndroidОтзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Почта Mail.Ru - официальный почтовый клиент Mail.Ru для Android-устройств с поддержкой всех основных функций и возможностей. Удобно, что кроме электронных ящиков самого Mail.Ru, это приложение поддерживает и другие популярные сервисы: Яндекс, Рамблер, Gmail, Yahoo, Outlook, HotMail и др. Так что вы можете завести несколько ящиков и управлять ими из одной программы.

Теперь где бы вы ни находились, можете получать и отправлять письма, делиться фотографиями и документами, читать последние сообщения и т.д. как будто вы работаете с настольной версией почтовика. А благодаря push-уведомлениям вы не пропустите ни одной важной корреспонденции даже не заходя в сам ящик. Стоит отметить и достаточно качественно выполненную защиту от спама - специальный фильтр оградит от назойливых и бесполезных рассылок.

Основные возможности приложения Почта Mail.Ru:

  • поддержка нескольких учетных записей,
  • полная синхронизация с другими вашими устройствами,
  • поддержка аватаров и логотипов популярных сервисов в списке писем, уведомлениях, на экране чтения и написания письма,
  • комбинированная адресная книга,
  • удобный поиск по всей переписке,
  • фильтры для отображения только непрочитанных, важных или писем с вложениями,
  • push-уведомления о новых письмах,
  • кэширование писем - сохранение в памяти телефона, что сделает их доступными даже без подключения к интернету,
  • персональный спам-фильтр,
  • быстрые действия с письмом: проведите по письму справа налево - откроется список действий (пометить прочитанным, переместить, удалить и др.),
  • группировка писем и другое.

Одним словом, клиент Почта Mail.Ru позволит вам полноценно работать с электронной почтовой корреспонденцией в любое удобное время и в любом удобном месте.

Что нового в Почта Mail.Ru 5.4.2.20572 для Android?
  • Оптимизировали и обновили поиск: добавили удобные фильтры по папкам и датам, поиск непрочитанных и писем с вложениями.
  • Исправили ошибки и улучшили производительность.
Скриншоты Почта Mail.Ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 347
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail

Отзывы о программе Почта Mail.Ru

андрей про Почта Mail.Ru 4.5.0.16154 для Android [28-05-2016]

вы,я не знаю как вас назвать!если у вас профилактика или тех.неполадки почему не уведомляете!?по вашей вине угробил сегодня работу а вам то все по барабану!гады да и тольк только
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