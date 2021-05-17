Почта Mail.Ru для Android
|Оценка:
|1.60/5 голосов - 124
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|13.9.2.32942 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Mail.Ru
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 618 | Статистика
|Размер:
|80,49 Мб
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Почта Mail.Ru - официальный почтовый клиент Mail.Ru для Android-устройств с поддержкой всех основных функций и возможностей. Удобно, что кроме электронных ящиков самого Mail.Ru, это приложение поддерживает и другие популярные сервисы: Яндекс, Рамблер, Gmail, Yahoo, Outlook, HotMail и др. Так что вы можете завести несколько ящиков и управлять ими из одной программы.
Теперь где бы вы ни находились, можете получать и отправлять письма, делиться фотографиями и документами, читать последние сообщения и т.д. как будто вы работаете с настольной версией почтовика. А благодаря push-уведомлениям вы не пропустите ни одной важной корреспонденции даже не заходя в сам ящик. Стоит отметить и достаточно качественно выполненную защиту от спама - специальный фильтр оградит от назойливых и бесполезных рассылок.
Основные возможности приложения Почта Mail.Ru:
- поддержка нескольких учетных записей,
- полная синхронизация с другими вашими устройствами,
- поддержка аватаров и логотипов популярных сервисов в списке писем, уведомлениях, на экране чтения и написания письма,
- комбинированная адресная книга,
- удобный поиск по всей переписке,
- фильтры для отображения только непрочитанных, важных или писем с вложениями,
- push-уведомления о новых письмах,
- кэширование писем - сохранение в памяти телефона, что сделает их доступными даже без подключения к интернету,
- персональный спам-фильтр,
- быстрые действия с письмом: проведите по письму справа налево - откроется список действий (пометить прочитанным, переместить, удалить и др.),
- группировка писем и другое.
Одним словом, клиент Почта Mail.Ru позволит вам полноценно работать с электронной почтовой корреспонденцией в любое удобное время и в любом удобном месте.
Совершенно новая Почта! Теперь здесь объединены сервисы, которые помогут решать все дела в одном месте.
Календарь со списком встреч, Задачи с делами на день и списком покупок, в Облаке хранятся файлы из писем и документы, Видеозвонки помогут связаться с коллегами, а голосовой помощник Маруся развлечет, ответит на вопрос и прочитает письма.
Для включения максимальной мощности Почты обновите приложение, откройте его, перейдите «Аккаунт» — «Оформление» и включите «Быстрый доступ к сервисам».
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Отзывы о программе Почта Mail.Ru
Aserty про Почта Mail.Ru 12.1.1.29696 для Android [18-06-2020]
неужели кто-то еще пользуется этой спам-рекламной почтой.все уже давно перешли на gmail,yahoo или aol.
19 | | Ответить
андрей про Почта Mail.Ru 4.5.0.16154 для Android [28-05-2016]
вы,я не знаю как вас назвать!если у вас профилактика или тех.неполадки почему не уведомляете!?по вашей вине угробил сегодня работу а вам то все по барабану!гады да и тольк только
22 | 4 | Ответить