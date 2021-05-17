Почта Mail.Ru - официальный почтовый клиент Mail.Ru для Android-устройств с поддержкой всех основных функций и возможностей. Удобно, что кроме электронных ящиков самого Mail.Ru, это приложение поддерживает и другие популярные сервисы: Яндекс, Рамблер, Gmail, Yahoo, Outlook, HotMail и др. Так что вы можете завести несколько ящиков и управлять ими из одной программы.

Теперь где бы вы ни находились, можете получать и отправлять письма, делиться фотографиями и документами, читать последние сообщения и т.д. как будто вы работаете с настольной версией почтовика. А благодаря push-уведомлениям вы не пропустите ни одной важной корреспонденции даже не заходя в сам ящик. Стоит отметить и достаточно качественно выполненную защиту от спама - специальный фильтр оградит от назойливых и бесполезных рассылок.

Основные возможности приложения Почта Mail.Ru:

поддержка нескольких учетных записей,

полная синхронизация с другими вашими устройствами,

поддержка аватаров и логотипов популярных сервисов в списке писем, уведомлениях, на экране чтения и написания письма,

комбинированная адресная книга,

удобный поиск по всей переписке,

фильтры для отображения только непрочитанных, важных или писем с вложениями,

push-уведомления о новых письмах,

кэширование писем - сохранение в памяти телефона, что сделает их доступными даже без подключения к интернету,

персональный спам-фильтр,

быстрые действия с письмом: проведите по письму справа налево - откроется список действий (пометить прочитанным, переместить, удалить и др.),

группировка писем и другое.

Одним словом, клиент Почта Mail.Ru позволит вам полноценно работать с электронной почтовой корреспонденцией в любое удобное время и в любом удобном месте.