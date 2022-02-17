Yahoo Почта для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.48.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Yahoo! Inc.
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Yahoo Почта - мобильный почтовый клиент для управления несколькими учетными записяии, включая Gmail, Microsoft Outlook и Yahoo. Присутствует блокировка спама, дополнительные возможности настройки, различные виды просмотра вложений и подписок, больший объем хранилища и многое другое.
Преимущества Yahoo Почта:
- Возможность использовать любой адрес электронной почты (Gmail, Microsoft Outlook и Yahoo).
- Контроль спама.
- Просмотр вложений, а также возможность отправлять письма с несколькими фотографиями, видео и документами одновременно.
- Настройка панели навигации, папок и внешнего вида по своему вкусу. Добавление уникальных оповещений, тем и жестов.
- Разрешение к показу писем только от избранных отправителей.
- Выбор из множества уведомлений приложения, настройка звуковых оповещений и тем.
- Наличие режима высокой контрастности, динамического изменение размера текста и совместимость с программой экранного считывания TalkBack.
- Огромное пространство для всех ваших писем (1000 ГБ).
- Идентификация входящих абонентов.
- Мгновенный поиск любого сообщения, контакта, файла или фотографии.
- Отсутствие паролей — Используйте ключ учетной записи для безопасного входа без пароля.
- Подключение к Google Диску и Dropbox.
- Приложение оптимизировано для использования экранного считывателя VoiceOver.
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Admin
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