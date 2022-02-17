Yahoo Почта для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.48.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Email
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27,24 Мб
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Yahoo Почта - мобильный почтовый клиент для управления несколькими учетными записяии, включая Gmail, Microsoft Outlook и Yahoo. Присутствует блокировка спама, дополнительные возможности настройки, различные виды просмотра вложений и подписок, больший объем хранилища и многое другое.

Преимущества Yahoo Почта:

  • Возможность использовать любой адрес электронной почты (Gmail, Microsoft Outlook и Yahoo).
  • Контроль спама.
  • Просмотр вложений, а также возможность отправлять письма с несколькими фотографиями, видео и документами одновременно.
  • Настройка панели навигации, папок и внешнего вида по своему вкусу. Добавление уникальных оповещений, тем и жестов.
  • Разрешение к показу писем только от избранных отправителей.
  • Выбор из множества уведомлений приложения, настройка звуковых оповещений и тем.
  • Наличие режима высокой контрастности, динамического изменение размера текста и совместимость с программой экранного считывания TalkBack.
  • Огромное пространство для всех ваших писем (1000 ГБ).
  • Идентификация входящих абонентов.
  • Мгновенный поиск любого сообщения, контакта, файла или фотографии.
  • Отсутствие паролей — Используйте ключ учетной записи для безопасного входа без пароля.
  • Подключение к Google Диску и Dropbox.
  • Приложение оптимизировано для использования экранного считывателя VoiceOver.
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