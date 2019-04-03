Spark для Android

Spark 2.0.0 для Android

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Описание Spark 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Spark 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (63,84 Мб) Скриншоты Spark 2.0.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Spark 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Spark 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Spark – отличный почтовый клиент, который предлагает массу инструментов и функций, повышающих комфорт работы с электронной почтой. Присутствует умная сортировка писем, уведомления, управление жестами, поиск, возможность командной работы с письмами и многое другое.

Основные возможности:

  • Умная сортировка писем и умные уведомления.
  • Распределение писем по категориям.
  • Функция "Отложить на потом".
  • Запланированная отправка писем.
  • Напоминания о письмах без ответа.
  • Персональные настройки.
  • Умный поиск.
  • Управление жестами.
  • Возможность совместно с сотрудниками обсуждать отдельные письма в виде приватного чата-переписки.
  • Редактирование писем в режиме реального времени с друзьями и коллегами.
  • Возможность создавать защищенные ссылки на отдельные письма и целые переписки.
Spark
Spark
Spark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
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