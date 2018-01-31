Код Доступа Mail.Ru - фирменное приложение от популярного почтового (и не только) сервиса Mail.Ru, которое создаёт одноразовые коды для входа в Почту и другие приложения, поддерживающие двухфакторную аутентификацию. Смысл технологии заключается в том, что для доступа к цифровому почтовому ящику нужно ввести не только логин и пароль, которые могут быть скомпрометированы, а еще и специально сгенерированный одноразовый код. Таким образом, если у постороннего человека нет доступа к вашему мобильному устройству, то риск кражи почтового ящика практически минимален.

Особенно актуальна двухфакторная аутентификация, если на E-mail вы получаете банковские выписки, используете его для входа в другие сервисы, оплачиваете покупки и т.д. Включается такая аутентификация в настройках безопасности почты в web-версии Почты Mail.Ru.

Помимо Почты Mail.Ru и других продуктов Mail.Ru, это приложение также совместимо и с некоторыми крупнейшими интернет-сервисами, включая Facebook, Google, Dropbox, Evernote, GitHub и т.д.