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Код Доступа Mail.Ru для Android

Код Доступа Mail.Ru 1.1.1 для Android

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Описание Код Доступа Mail.Ru 1.1.1 для AndroidОписание   Скачать Код Доступа Mail.Ru 1.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,14 Мб) Скриншоты Код Доступа Mail.Ru 1.1.1 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Код Доступа Mail.Ru 1.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Код Доступа Mail.Ru 1.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Код Доступа Mail.Ru - фирменное приложение от популярного почтового (и не только) сервиса Mail.Ru, которое создаёт одноразовые коды для входа в Почту и другие приложения, поддерживающие двухфакторную аутентификацию. Смысл технологии заключается в том, что для доступа к цифровому почтовому ящику нужно ввести не только логин и пароль, которые могут быть скомпрометированы, а еще и специально сгенерированный одноразовый код. Таким образом, если у постороннего человека нет доступа к вашему мобильному устройству, то риск кражи почтового ящика практически минимален.

Особенно актуальна двухфакторная аутентификация, если на E-mail вы получаете банковские выписки, используете его для входа в другие сервисы, оплачиваете покупки и т.д. Включается такая аутентификация в настройках безопасности почты в web-версии Почты Mail.Ru.

Помимо Почты Mail.Ru и других продуктов Mail.Ru, это приложение также совместимо и с некоторыми крупнейшими интернет-сервисами, включая Facebook, Google, Dropbox, Evernote, GitHub и т.д.

Скриншоты Код Доступа Mail.Ru:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 926
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Email
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