PPSSPP - эмулятор игровой приставки Sony PSP, который позволит вам запускать игры этой популярной платформы прямо на своем мобильном гаджете под управлением Android. Эта программа имеет гибкие настройки для максимально удобного использования всех возможностей эмулятора: назначение игровых и функциональных кнопок, разрешение и размер экрана, показатель рендеринга, масштабирование текстур, управление FPS и другое. При этом обеспечивается достаточно высокое качество графики за счет оптимизации текстур и специальной видеофильтрациии.

Настроить эмулятор сможет даже неопытный пользователь. Основное рабочее окно представляет собой файловый менеджер, через который вы указываете путь к файлу с игрой в формате .iso. Удобно, что основные кнопки управления вынесены на экран вашего Androida в виде сенсорной клавиатуры. Вот в принципе и все основные настройки, которые уже позволят поиграть в стрелялки, стратегии, гонки, приключения, футбол и т.д.

Удобно, что приложение поддерживает опцию сохранения игрового процесса - не нужно каждый раз начинать игру с самого начала. Так что играйте в свои любимые игры платформы Sony PlayStation на смартфоне или планшете с помощью PPSSPP, получая удовольствие и множество положительных эмоций.