Ganada IME for Korean для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BnL
|Категории:
|Эмуляторы - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 121 | Статистика
|Размер:
|884 Кб
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Ganada IME for Korean — экранная клавиатура для корейского языка для Android-смартфонов. Имеет большое количество настроек и возможностей. Удержание большинства клавиш открывает дополнительное меню, есть быстрый переход в английскую клавиатуру и обратно, поддерживается пользовательский словарь.
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