Ganada IME for Korean для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Эмуляторы - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 121 | Статистика
Размер:884 Кб
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Ganada IME for Korean — экранная клавиатура для корейского языка для Android-смартфонов. Имеет большое количество настроек и возможностей. Удержание большинства клавиш открывает дополнительное меню, есть быстрый переход в английскую клавиатуру и обратно, поддерживается пользовательский словарь.

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