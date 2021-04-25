Отзывов о программе Ganada IME for Korean 1.0.0 пока нет, можете добавить...

PPSSPP- с помощью этого симулятора можно установить PSP-игры от Sony на ваш Android. Наслаждайтесь...

Ganada IME for Korean — экранная клавиатура для корейского языка для Android-смартфонов. Имеет большое количество настроек и возможностей. Удержание большинства клавиш открывает дополнительное меню, есть быстрый переход в английскую клавиатуру и обратно, поддерживается пользовательский словарь.

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