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Расширенный эмулятор МК 61/54 для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:262 Кб
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Расширенный эмулятор МК 61/54 - этот эмулятор представляет собой инструмент для виртуального использования программируемых калькуляторов "Электроника МК 61" и "Электроника МК-54", позволяя пользователям окунуться в атмосферу ретро-вычислений времён 1980-х.

Отличительной особенностью данного эмулятора является его высокая точность воспроизведения функций оригинальных калькуляторов на уровне микрокода. Теперь пользователи могут полностью погрузиться в аутентичный опыт использования калькуляторов "МК-61" и "МК-54", включая как документированные, так и недокументированные возможности.

Пользователи также получают удобство сохранения и загрузки состояний эмуляции, что делает использование приложения более гибким и привычным.

Основные возможности приложения Расширенный эмулятор МК 61/54:

  • Высокая точность эмуляции функций калькуляторов "МК-61" и "МК-54".
  • Возможность сохранения и загрузки состояний эмуляции.
  • Полная совместимость с калькулятором "МК-52" благодаря улучшенным возможностям сохранения и загрузки.
  • Улучшенная скорость эмуляции, позволяющая использовать приложение на любом современном смартфоне в реальном времени.
  • Портирование механизма эмуляции на Java с использованием исходного кода проекта emu145.
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