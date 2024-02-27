Расширенный эмулятор МК 61/54 - этот эмулятор представляет собой инструмент для виртуального использования программируемых калькуляторов "Электроника МК 61" и "Электроника МК-54", позволяя пользователям окунуться в атмосферу ретро-вычислений времён 1980-х.

Отличительной особенностью данного эмулятора является его высокая точность воспроизведения функций оригинальных калькуляторов на уровне микрокода. Теперь пользователи могут полностью погрузиться в аутентичный опыт использования калькуляторов "МК-61" и "МК-54", включая как документированные, так и недокументированные возможности.

Пользователи также получают удобство сохранения и загрузки состояний эмуляции, что делает использование приложения более гибким и привычным.

Основные возможности приложения Расширенный эмулятор МК 61/54: