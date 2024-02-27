Расширенный эмулятор МК 61/54 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Vadym Khokhlov
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|262 Кб
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Расширенный эмулятор МК 61/54 - этот эмулятор представляет собой инструмент для виртуального использования программируемых калькуляторов "Электроника МК 61" и "Электроника МК-54", позволяя пользователям окунуться в атмосферу ретро-вычислений времён 1980-х.
Отличительной особенностью данного эмулятора является его высокая точность воспроизведения функций оригинальных калькуляторов на уровне микрокода. Теперь пользователи могут полностью погрузиться в аутентичный опыт использования калькуляторов "МК-61" и "МК-54", включая как документированные, так и недокументированные возможности.
Пользователи также получают удобство сохранения и загрузки состояний эмуляции, что делает использование приложения более гибким и привычным.
Основные возможности приложения Расширенный эмулятор МК 61/54:
- Высокая точность эмуляции функций калькуляторов "МК-61" и "МК-54".
- Возможность сохранения и загрузки состояний эмуляции.
- Полная совместимость с калькулятором "МК-52" благодаря улучшенным возможностям сохранения и загрузки.
- Улучшенная скорость эмуляции, позволяющая использовать приложение на любом современном смартфоне в реальном времени.
- Портирование механизма эмуляции на Java с использованием исходного кода проекта emu145.
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