Emoji Keyboard Pro для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:59.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 593 | Статистика
Размер:79.16 Мб
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Emoji Keyboard Pro – бесплатная клавиатура для Android с широкими возможностями кастомизации. В программе присутствуют большое количество смайликов и более 1000 эмодзи.

Настройки клавиатуры позволяют:

  • Менять дизайн клавиатуры.
  • Изменять фон (можно выбрать собственное изображение из галереи).
  • Выбирать шрифт.
  • Установить HD-обои для рабочего стола.
  • Выбирать звуковое сопровождение при наборе текста.
  • Выбирать язык ввода: Английский, Французский, Немецкий язык, Иврит, Итальянский и др.
  • Использовать автокорректировку текста.
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