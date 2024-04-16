Emoji Keyboard Pro для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|59.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Free Fun Apps 2016
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 593 | Статистика
|Размер:
|79.16 Мб
|СКАЧАТЬ
Emoji Keyboard Pro – бесплатная клавиатура для Android с широкими возможностями кастомизации. В программе присутствуют большое количество смайликов и более 1000 эмодзи.
Настройки клавиатуры позволяют:
- Менять дизайн клавиатуры.
- Изменять фон (можно выбрать собственное изображение из галереи).
- Выбирать шрифт.
- Установить HD-обои для рабочего стола.
- Выбирать звуковое сопровождение при наборе текста.
- Выбирать язык ввода: Английский, Французский, Немецкий язык, Иврит, Итальянский и др.
- Использовать автокорректировку текста.
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Admin
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