AnySoftKeyboard для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.1096 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Menny Even Danan
|Категория:
|Эмуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 11 318 | Статистика
|Размер:
|9,34 Мб
|СКАЧАТЬ
AnySoftKeyboard — экранная клавиатура для Android-коммуникаторов. Поддерживается несколько языковых раскладок, автозаполнение слов, звук и вибрация при нажатии виртуальных клавиш.
AnySoftKeyboard поддерживает такие раскладки:
- латинская (QWERTY, DVORAK и AZERTY);
- русская (стандартная и фонетическая);
- белорусская;
- португальская;
- иврит;
- болгарская;
- финская/шведская;
- каталонская;
- испанская;
- немецкая;
- швейцарская (французский и немецкий вариант).
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Отзывы о программе AnySoftKeyboard
Станислав про AnySoftKeyboard 1.10.1096 [03-02-2021]
Скачал, а язык только английский...
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aleksei про AnySoftKeyboard 20130510 для Android [13-05-2013]
red100k про AnySoftKeyboard 20130222-skinny-eye-candy для Android [26-02-2013]