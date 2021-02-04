AnySoftKeyboard для Android

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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.10.1096 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Эмуляторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 11 318 | Статистика
Размер:9,34 Мб
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AnySoftKeyboard — экранная клавиатура для Android-коммуникаторов. Поддерживается несколько языковых раскладок, автозаполнение слов, звук и вибрация при нажатии виртуальных клавиш.

AnySoftKeyboard поддерживает такие раскладки:

  • латинская (QWERTY, DVORAK и AZERTY);
  • русская (стандартная и фонетическая);
  • белорусская;
  • португальская;
  • иврит;
  • болгарская;
  • финская/шведская;
  • каталонская;
  • испанская;
  • немецкая;
  • швейцарская (французский и немецкий вариант).
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Отзывы о программе AnySoftKeyboard

Станислав про AnySoftKeyboard 1.10.1096 [03-02-2021]

Скачал, а язык только английский...
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aleksei про AnySoftKeyboard 20130510 для Android [13-05-2013]

Хорошая программа, пару месяцев пользуюсь!
2 | 2 | Ответить

red100k про AnySoftKeyboard 20130222-skinny-eye-candy для Android [26-02-2013]

Ну сейчас посмотрю!
2 | 2 | Ответить

MacTep про AnySoftKeyboard 20091004-skipper для Android [06-10-2009]

klass!
2 | 2 | Ответить

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