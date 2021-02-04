AnySoftKeyboard — экранная клавиатура для Android-коммуникаторов. Поддерживается несколько языковых раскладок, автозаполнение слов, звук и вибрация при нажатии виртуальных клавиш. AnySoftKeyboard поддерживает такие раскладки:

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