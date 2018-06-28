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Candy Crush Saga для Android

Candy Crush Saga 1.128.0.3 для Android

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Описание Candy Crush Saga 1.128.0.3 для AndroidОписание   Скачать Candy Crush Saga 1.128.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (78,75 Мб) Скриншоты Candy Crush Saga 1.128.0.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Candy Crush Saga 1.128.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Candy Crush Saga 1.128.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Candy Crush Saga - увлекательная головоломка для Android, которая придется по душе всем сладкоежкам, предлагающая совершить игроку захватывающее путешествие в Конфетном королевстве, продвигаясь по уровням дальше и дальше, попутно поедая монпасье, мармеладки, конфеты и прочие вкусняшки и сладости.

Пройдя множество уровней можно открыть доступ к Миру грёз и сбежать от реальности с филином Одусом. Сам геймплей Candy Crush Saga представляет из себя составление на игровом поле комбинаций одинаковых монпасье - не менее 3 в ряд по горизонтали или по вертикали, после чего они исчезают а их место занимают новые сладости. Чем больше леденцов сможете собрать в комбинации, тем больше очков заработаете. А еще есть супер-конфета, которая поможет убрать сразу целый ряд. Думайте, комбинируйте и получайте звезды за прохождение уровней.

На этапах Вас ждут вспомогательные ускорители, можно получать разнообразные подарки, библиотека уровней постоянно растет и обновляется - все для того, чтобы игра была более увлекательной и интересной.

В Candy Crush Saga стоит отметить также очень красивую и качественную графику, множество спецэффектов и отличное звуковое сопровождение.

Скриншоты Candy Crush Saga:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 320
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Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Candy Crush Saga

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