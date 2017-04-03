Star Chart (Звездная карта) 3.0.10 для Android
Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие карты звездного неба
Perseids 1.3 для Android
Perseids - утилита для облегчения подсчета метеоров. В программе большие кнопки с красными надписями, которые не слепят вас в темноте и не мешают наблюдениям. Все данные сохраняются в лог-файл на карте памяти
MoonPhase Widget 1.4.1 для Android
MoonPhase Widget - виджет для рабочего стола Android-коммуникатора, показывающий текущую фазу луны. Клик на виджете открывает расписание изменения лунных фаз от 30 дней до года
Star Walk 2 2.3.5.45 для Android
Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы, метеоры и другие космические тела. Программа работает по принципу телескопа: наведите камеру на участок в небе, и она автоматически определит созвездия
Лунный календарь 1.33 для Android
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В приложении можно узнать не только астрономические показатели, а и рекомендации для йогов
Horoscope 3.94 для Android
Horoscope - гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня, завтра и на текущий месяц. Очень красивый интерфейс, простое управление