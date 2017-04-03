МКС Детектор – немногие знают, что международную космическую станцию можно увидеть невооруженным глазом. Если вы хотите провести эксперимент и посмотреть на МКС, не используя телескоп, то устанавливайте данное приложение. МКС Детектор может в нужное время оповестить вас о приближении МКС в поле вашего зрения или о возможности увидеть вспышку Иридиума.

В астрономии вспышкой Иридиума называют явление отражения солнечных лучей от антенн спутников системы спутниковой связи «Иридиум». Это явление длится около 10 секунд и может быть заметно даже днем, но наиболее эффектно, конечно же, ночью.

Приложение подскажет не только время, но и погодные условия, так как небосвод может быть закрыт от наблюдателей облаками. Что бы напомнить вам о событии, программа использует звуковое сообщение. Функционал приложения ограничен, а для его расширения разработчик рекомендует воспользоваться покупками во внутреннем меню программы.