МКС Детектор для Android

МКС Детектор 2.02.43 для Android

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Описание МКС Детектор 2.02.43 для AndroidОписание   Скачать МКС Детектор 2.02.43 для AndroidСКАЧАТЬ (5,89 Мб) Скриншоты МКС Детектор 2.02.43 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика МКС Детектор 2.02.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о МКС Детектор 2.02.43 для AndroidОтзывы (0)  
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МКС Детектор – немногие знают, что международную космическую станцию можно увидеть невооруженным глазом. Если вы хотите провести эксперимент и посмотреть на МКС, не используя телескоп, то устанавливайте данное приложение. МКС Детектор может в нужное время оповестить вас о приближении МКС в поле вашего зрения или о возможности увидеть вспышку Иридиума.

В астрономии вспышкой Иридиума называют явление отражения солнечных лучей от антенн спутников системы спутниковой связи «Иридиум». Это явление длится около 10 секунд и может быть заметно даже днем, но наиболее эффектно, конечно же, ночью.

Приложение подскажет не только время, но и погодные условия, так как небосвод может быть закрыт от наблюдателей облаками. Что бы напомнить вам о событии, программа использует звуковое сообщение. Функционал приложения ограничен, а для его расширения разработчик рекомендует воспользоваться покупками во внутреннем меню программы.

Скриншоты МКС Детектор:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 330
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия

Отзывы о программе МКС Детектор

Admin

Отзывов о программе МКС Детектор 2.02.43 для Android пока нет, можете добавить...

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