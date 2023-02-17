Galaxy Map для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:86,82 Мб
Galaxy Map скриншот № 1
Galaxy Map скриншот № 2
Galaxy Map скриншот № 3
Galaxy Map скриншот № 4

Galaxy Map - это интерактивная карта Млечного Пути. Исследуйте туманности и сверхновые звезды Рукава Ориона, откройте для себя галактику на потрясающей трехмерной карте, основанной на художественном представлении NASA о галактической структуре Млечного Пути. Фотографии сделаны космическим кораблем NASA и наземными телескопами, такими как космический телескоп Хаббл, космическая обсерватория Гершеля и космический телескоп Спитцер.

Отлично подходит учителям для обучения, а учащимся — отличный ресурс по астрономии для изучения галактики Млечный Путь и космоса, поскольку они узнают больше о Вселенной, в которой мы живем. Откройте для себя галактику, полную удивительных фактов, от окраин галактики, в спиральном рукаве Норма-Внешний до сверхмассивной черной дыры Стрельца А в центре галактики. Известные структуры включали: Столпы Творения, Туманность Улитка, Туманность Песочные Часы, Плеяды, Рукав Ориона и пр.

Посмотрите на соседние карликовые галактики, такие как Стрелец и Большой Пес, сверхплотность, звездные потоки, а также внутренние галактические компоненты, такие как различные туманности, звездные скопления или сверхновые звезды.

Приложение требует доступа в Интернет для получения информации из вики.

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