Channel Live Monitor для Windows

Channel Live Monitor 4.1.7

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Описание Channel Live Monitor 4.1.7Описание   Скачать Channel Live Monitor 4.1.7СКАЧАТЬ (7,14 Мб) Скриншоты Channel Live Monitor 4.1.7Скриншоты (5)   Статистика Channel Live Monitor 4.1.7Статистика   Отзывы о Channel Live Monitor 4.1.7Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 68
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Channel Live Monitor - простая программа, которая предназначена для мониторинга работы удаленных хостов, каналов и ip-узлов. Эта утилита имеет удобный интерфейс, очень гибкие настройки, а также возможность подключения плагинов, расширяющих функции программы.

Если вы по мере своей деятельности так или иначе сталкиваетесь с необходимостью контроля и мониторинга сети, то эта программа может стать в этом деле неплохим помощником.

Что нового в Channel Live Monitor 4.1.7?
  • Обновлены библиотеки, входящие в состав программы ("cpass.dll" до v.4.4.3.126, "regf.dll" до v.1.3.0.126, "updtb.dll" до v.3.3.0.201)
    • Устранены уязвимости безопасности при использовании библиотек
    • Улучшена работа с памятью
    • Исправлены найденные ошибки
  • Адаптивная анимация с двойной буферизацией
  • Улучшен процесс закачки и установки новой версии/патчей программы:
    • Обновлен механизм поиска новой версии/патча программы
    • Добавлено отображение кодов ошибок с расшифровкой их значений
    • Оптимизирована анимация при установке обновления
    • StatusBar в главном окне отображает процесс закачки и установки новой версии/патчей программы
    • Добавлена кнопка в главном окне, которая отображается после полной загрузки новой версии/патча программы, и позволяющая отложить начало запуска процесса обновления программы
  • Добавлено: в контекстное меню хоста добавлен новый пункт: "Действие-->Подключиться к хосту", для подключения к хосту по протоколу RDP
  • Пересмотрена группировка элементов контестного меню хостов
  • Обновлены библиотеки архиватора 7z до актуальной версии, необходимые для работы с обновлением программы
  • Исправлено: неверное поведение некоторых меню в процессе обновления программы
  • Исправлено: ошибка сохранения выбранного сервера обновления программы
  • Исправлено: редкая ошибка при определения текущего патча программы
  • Исправлены некоторые ошибки при работе с Log-файлом
  • Обновлены плагины:
    • Плагин "erMail" до v.2.8.6 (настройки хранятся в %UserProfile%; новый алгоритм защиты учетных данных; новые диалоги; исправлены найденные ошибки)
    • Плагин "erSMS" до v.1.3.3 (настройки хранятся в %UserProfile%; ошибка записи в Log-файл)
    • Плагин "ShutdownHost" до v.0.8.2 (настройки хранятся в %UserProfile%; исправлены ошибки и повышена производительность)
    • Плагин "HostStat" до v.1.6 (обновлен алгоритм работы плагина; добавлен формат вывода статистики в днях)
  • Сокращен размер инсталляционного пакета за счет оптимизации ресурсов
  • Повышена общая стабильность работы приложения
  • Обновлены справочные материалы
Скриншоты Channel Live Monitor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 495
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе Channel Live Monitor

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