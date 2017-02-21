Channel Live Monitor - простая программа, которая предназначена для мониторинга работы удаленных хостов, каналов и ip-узлов. Эта утилита имеет удобный интерфейс, очень гибкие настройки, а также возможность подключения плагинов, расширяющих функции программы.
Если вы по мере своей деятельности так или иначе сталкиваетесь с необходимостью контроля и мониторинга сети, то эта программа может стать в этом деле неплохим помощником.
Что нового в Channel Live Monitor 4.1.7?
Обновлены библиотеки, входящие в состав программы ("cpass.dll" до v.4.4.3.126, "regf.dll" до v.1.3.0.126, "updtb.dll" до v.3.3.0.201)
Устранены уязвимости безопасности при использовании библиотек
Улучшена работа с памятью
Исправлены найденные ошибки
Адаптивная анимация с двойной буферизацией
Улучшен процесс закачки и установки новой версии/патчей программы:
Обновлен механизм поиска новой версии/патча программы
Добавлено отображение кодов ошибок с расшифровкой их значений
Оптимизирована анимация при установке обновления
StatusBar в главном окне отображает процесс закачки и установки новой версии/патчей программы
Добавлена кнопка в главном окне, которая отображается после полной загрузки новой версии/патча программы, и позволяющая отложить начало запуска процесса обновления программы
Добавлено: в контекстное меню хоста добавлен новый пункт: "Действие-->Подключиться к хосту", для подключения к хосту по протоколу RDP
Пересмотрена группировка элементов контестного меню хостов
Обновлены библиотеки архиватора 7z до актуальной версии, необходимые для работы с обновлением программы
Исправлено: неверное поведение некоторых меню в процессе обновления программы
Исправлено: ошибка сохранения выбранного сервера обновления программы
Исправлено: редкая ошибка при определения текущего патча программы
Исправлены некоторые ошибки при работе с Log-файлом
Обновлены плагины:
Плагин "erMail" до v.2.8.6 (настройки хранятся в %UserProfile%; новый алгоритм защиты учетных данных; новые диалоги; исправлены найденные ошибки)
Плагин "erSMS" до v.1.3.3 (настройки хранятся в %UserProfile%; ошибка записи в Log-файл)
Плагин "ShutdownHost" до v.0.8.2 (настройки хранятся в %UserProfile%; исправлены ошибки и повышена производительность)
Плагин "HostStat" до v.1.6 (обновлен алгоритм работы плагина; добавлен формат вывода статистики в днях)
Сокращен размер инсталляционного пакета за счет оптимизации ресурсов