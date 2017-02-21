Channel Live Monitor 4.1.7 Описание СКАЧАТЬ ( 7,14 Мб) Скриншоты (5) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 68 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Channel Live Monitor - простая программа, которая предназначена для мониторинга работы удаленных хостов, каналов и ip-узлов. Эта утилита имеет удобный интерфейс, очень гибкие настройки, а также возможность подключения плагинов, расширяющих функции программы. Если вы по мере своей деятельности так или иначе сталкиваетесь с необходимостью контроля и мониторинга сети, то эта программа может стать в этом деле неплохим помощником. Что нового в Channel Live Monitor 4.1.7?

Обновлены библиотеки, входящие в состав программы ("cpass.dll" до v.4.4.3.126, "regf.dll" до v.1.3.0.126, "updtb.dll" до v.3.3.0.201) Устранены уязвимости безопасности при использовании библиотек Улучшена работа с памятью Исправлены найденные ошибки

Адаптивная анимация с двойной буферизацией

Улучшен процесс закачки и установки новой версии/патчей программы: Обновлен механизм поиска новой версии/патча программы Добавлено отображение кодов ошибок с расшифровкой их значений Оптимизирована анимация при установке обновления StatusBar в главном окне отображает процесс закачки и установки новой версии/патчей программы Добавлена кнопка в главном окне, которая отображается после полной загрузки новой версии/патча программы, и позволяющая отложить начало запуска процесса обновления программы

Добавлено: в контекстное меню хоста добавлен новый пункт: "Действие-->Подключиться к хосту", для подключения к хосту по протоколу RDP

Пересмотрена группировка элементов контестного меню хостов

Обновлены библиотеки архиватора 7z до актуальной версии, необходимые для работы с обновлением программы

Исправлено: неверное поведение некоторых меню в процессе обновления программы

Исправлено: ошибка сохранения выбранного сервера обновления программы

Исправлено: редкая ошибка при определения текущего патча программы

Исправлены некоторые ошибки при работе с Log-файлом

Обновлены плагины: Плагин "erMail" до v.2.8.6 (настройки хранятся в %UserProfile%; новый алгоритм защиты учетных данных; новые диалоги; исправлены найденные ошибки) Плагин "erSMS" до v.1.3.3 (настройки хранятся в %UserProfile%; ошибка записи в Log-файл) Плагин "ShutdownHost" до v.0.8.2 (настройки хранятся в %UserProfile%; исправлены ошибки и повышена производительность) Плагин "HostStat" до v.1.6 (обновлен алгоритм работы плагина; добавлен формат вывода статистики в днях)

Сокращен размер инсталляционного пакета за счет оптимизации ресурсов

Повышена общая стабильность работы приложения

Обновлены справочные материалы Скриншоты Channel Live Monitor: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 495 Разработчик TBrothers Software Последнее обновление 21.02.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг Отзывы о программе Channel Live Monitor Admin Отзывов о программе Channel Live Monitor 4.1.7 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости