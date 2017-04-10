Revo Uninstaller для Windows

Revo Uninstaller Pro 3.1.9

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Описание Revo Uninstaller Pro 3.1.9Описание   Скачать Revo Uninstaller Pro 3.1.9СКАЧАТЬ (11 Мб) Скриншоты Revo Uninstaller Pro 3.1.9Скриншоты (11)   Статистика Revo Uninstaller Pro 3.1.9Статистика   Отзывы о Revo Uninstaller Pro 3.1.9Отзывы (2)  
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4.74 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 4.74 из 5
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Revo Uninstaller - мощная утилита для удаления и деинсталляции программ без остатков, следов и хвостов на вашем ПК. Как известно, многие приложения при установке создают различные папки, файлы и записи в реестре в разных местах системы. Обычное удаление программы не гарантирует полного избавления от ее остатков, что приводит к замусориванию дисков и торможению работы операционки. Именно поэтому рекомендуется устанавливать и удалять приложения с помощью так называемых деинсталляторов, одним из которых и является данное приложение.

Этот инструмент сканирует компьютер и находит все установленные на нем программы вместе со всеми сопутствующими элементами. Теперь если вы захотите удалить какое-то приложение, то можете не сомневаться, что все его хвосты также будут утилизированы. Если Revo Uninstaller уже есть на ПК, то установка новых приложений проходит в режиме так называемого отслеживания, что позволяет лучше контролировать его инсталляцию, создаваемые файлы, папки и пр.

Помимо своей основной задачи (правильное удаление программ), эта утилита содержит ряд полезных инструментов, которые помогают оптимизировать работу компьютера:

  • менеджер автозапуска - управление программами, которые автоматически запускаются при старте Windows,
  • чистильщик ненужных файлов - модуль для поиска и удаления мусорных и неиспользуемых файлов,
  • инструменты Windows - быстрый вызов стандартных системных утилит операционки,
  • чистильщик браузеров - компонент для очистки истории работы в популярных браузерах, в том числе Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome (удаляются временные файлы, куки, история посещенных страниц, история загрузок и другое),
  • чистильщик MS Office - удаление истории всех когда-либо использованных файлов в редакторах Word, Excel, Access, PowerPoint.
Скриншоты Revo Uninstaller:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $19.62
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 6 362
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы

Отзывы о программе Revo Uninstaller

Юра про Revo Uninstaller Pro 3.1.6 [22-05-2016]

Программа снесла мои настройки в меню пуск пришлось востанавливать систему виндовс так что не советую а то посносите себе все настройки виндовса.
1 | 13 | Ответить

(ерж про Revo Uninstaller Pro 3.1.5 [07-01-2016]

Отличная программа. Раньше пользовался различными программами такого свойства, теперь остановился на ней: хорошее качество работы, удобный и понятный интерфейс, также, помимо основной функции - деинсталляции программ, присутствует менеджер автозапуска и менеджер очистки "мусорных" файлов и ряд других интересных функций. Работает стабильно, качественно, нареканий нет. Как пользователь этой программы, могу рекомендовать её к принятию в работу.
6 | 1 | Ответить

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