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Revo Uninstaller Mobile для Android

Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для Android

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Описание Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для AndroidОписание   Скачать Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для AndroidСКАЧАТЬ (8,01 Мб) Скриншоты Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для AndroidСтатистика   Отзывы о Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для AndroidОтзывы (0)  
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Revo Uninstaller Mobile - бесплатное и простое в использовании приложение для Android, с помощью которого пользователь может быстро, легко и главное корректно деинсталлировать ненужные приложения со своего мобильного устройства.

Пользоваться программой очень просто - достаточно выбрать одно или несколько приложений, которые нужно деинсталлировать и нажать на кнопку "Удалить". В нижней части приложения отображается количество выбранных приложений и общий размер памяти, который освободится при их удалении.

Регулярная очистка от ненужных приложений оптимизирует память устройства, избавляет его от скопившегося мусора, ускоряет работу и экономит заряд батареи.

Особенности приложения:

  • Простой и понятный пользовательский интерфейс.
  • Наличие списка всех установленных приложений.
  • Поиск приложений по названию.
  • Отображение названия приложения, версии, времени обновления, размер.
  • Возможность пакетного удаления нескольких приложений одновременно.
Что нового в Revo Uninstaller Mobile 2.1.150 для Android?
  • Исправлены ошибки
Revo Uninstaller Mobile
Revo Uninstaller Mobile
Revo Uninstaller Mobile
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Китайский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 107
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Revo Uninstaller Mobile

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