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Steam для Android

Steam 2.2.1 для Android

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Описание Steam 2.2.1 для AndroidОписание   Скачать Steam 2.2.1 для AndroidСКАЧАТЬ (2,41 Мб) Скриншоты Steam 2.2.1 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Steam 2.2.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Steam 2.2.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Steam – фирменное приложение популярного сервиса по продажам компьютерных игр и программ теперь и на Android. Теперь вы всегда будете в курсе самых последних событий, произошедших в сообществе.

Это могут быть значительные скидки или распродажи, появление новых игр или возможность осуществить предзаказ, общение с друзьями или просмотр профилей других пользователей. Вместе со Steam вы также будете в курсе последних новостей игровой индустрии.

Для удобства использования приложением, в каталоге существуют разделы: Игры, Программы, Видео, Устройства. В каждом из разделов осуществляется тематическое разделение приложений.

Статистика подскажет сколько времени вы потратили на ту или иную игру, а также покажет все достижения, заработанные в играх.

Скриншоты Steam:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - другое

Отзывы о программе Steam

Admin

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