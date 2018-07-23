YoWindow для Android

YoWindow 2.6.9 для Android

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Описание YoWindow 2.6.9 для AndroidОписание   Скачать YoWindow 2.6.9 для AndroidСКАЧАТЬ (38,86 Мб) Скриншоты YoWindow 2.6.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика YoWindow 2.6.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о YoWindow 2.6.9 для AndroidОтзывы (0)  
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YoWindow - простой в использовании и удобный погодный информер для Android, который позволяет глядя в экран своего смартфона узнать погоду на улице также легко, как будто вы смотрите за окно своего дома. Можно пролистывать время и смотреть как изменяется погода в течении дня или недели.

Солнце восходит и садится в то же время, что и в реальной жизни, а также меняется пейзаж, отражая изменения природы в вашем регионе в  зависимости от времени года.

Ключевые особенности YoWindow:

  • Точный прогноз погоды по России, предоставленный на основе данных российских метеостанций и спутниковых снимков.
  • Просмотр текущей погоды, прогноза на ближайшее время и прогноза на несколько дней вперед.
  • Мастерски нарисованные пейзажи меняются в зависимости от времени года. Пейзажи проработаны до мельчайших деталей. Выбирайте любой на свой вкус.
  • Встроенные живые обои и наличие виджетов.
  • Выбор единиц измерения.
  • Встроенный будильник.
  • Отображение температуры в строке состояния.
  • Полноэкранный режим.
Что нового в YoWindow 2.6.9 для Android?
  • Новые настройки погоды. По-умолчанию или для города.
  • Выберите пейзаж по-умолчанию или свяжите пейзаж с конкретным городом.
  • Американа: люди могут сидеть на скамейках.
  • Виджет прогноза погоды: больше дней.
  • Уведомление погоды: добавлена "температура по-ощущению".
  • "Это мой дом" пункт добавлен в меню Свойств Города.
  • ИСПРАВЛЕНО: формат даты на виджете.
Скриншоты YoWindow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 881
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПогода
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