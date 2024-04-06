The Weather Channel - одно из лучших погодных приложений с радиолокационными картами, местными прогнозами погоды и новостями о погоде со всего мира. Эта программа автоматически определяет Ваше местоположение и выдает самую точную погодную обстановку в регионе: облачность, температура, сила и направление ветра, наличие дождя/снега, влажность и другие данные.

Если Вы находитесь в пути, то встроенный радар будет фиксировать Ваше перемещение и в соответствии с этим менять/уточнять прогноз погоды. Есть тут и прогноз на ближайшие 10 дней. При этом Вы можете задать любой город мира и узнать, что сейчас происходит в пункте Вашего планируемого визита.

Кроме всего, для особо любознательных реализованы видео новости о погодных происшествиях и удивительных явлениях природы со всего мира. Стоит также отметить отличное графическое оформление приложения с множеством изображений нашей планеты, что делает приложение еще более привлекательным.

Основные возможности The Weather Channel: