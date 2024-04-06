The Weather Channel для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.69.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|The Weather Channel Interactive
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 347 | Статистика
|Размер:
|85,23 Мб
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The Weather Channel - одно из лучших погодных приложений с радиолокационными картами, местными прогнозами погоды и новостями о погоде со всего мира. Эта программа автоматически определяет Ваше местоположение и выдает самую точную погодную обстановку в регионе: облачность, температура, сила и направление ветра, наличие дождя/снега, влажность и другие данные.
Если Вы находитесь в пути, то встроенный радар будет фиксировать Ваше перемещение и в соответствии с этим менять/уточнять прогноз погоды. Есть тут и прогноз на ближайшие 10 дней. При этом Вы можете задать любой город мира и узнать, что сейчас происходит в пункте Вашего планируемого визита.
Кроме всего, для особо любознательных реализованы видео новости о погодных происшествиях и удивительных явлениях природы со всего мира. Стоит также отметить отличное графическое оформление приложения с множеством изображений нашей планеты, что делает приложение еще более привлекательным.
Основные возможности The Weather Channel:
- Достоверные прогнозы погоды с просмотром по часам.
- Погодные карты: быстрые, точные и локализованные карты.
- В текущих погодных условиях указывается температура комфорта, время восхода и захода солнца, скорость ветра, уровень влажности, видимость, УФ-излучение, температура росы и давление.
- Функция постоянного отображения температуры на панели уведомлений, чтобы отслеживать выбранные Вами местоположения.
- Удобные погодные виджеты.
- Красивый и простой в использовании интерфейс.
- Великолепные фоновые изображения в соответствии с Вашим местоположением и текущими погодными условиями.
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