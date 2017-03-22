Яндекс.Браузер 17.3.1.840 Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает пользователю высокую скоростью загрузки и открытия веб-страниц, безопасность и удобство работы Google Chrome 57.0.2987.98 Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель способен полностью настраиваться под индивидуальные особенности конкретного пользователя Coowon browser 1.6.8.0 Coowon browser - необычный, продвинутый и быстрый браузер на основе кодировки Google Chrome, который задумывался как игровой инструмент, помогающий максимально упростить управление и навигацию геймерам

Opera 44.0.2510.857 Final Opera - популярнейший браузер, который снабжен всеми необходимыми возможностями для удобной и безопасной работы в Интернете. Позволяет комфортно серфить по Сети, сохраняя высокую скорость загрузки веб-страниц даже при плохом интернет-соединении Mozilla Firefox 52.0.1 Mozilla Firefox - функциональный браузер, который предлагает пользователю безопасность, комфорт и высокую скорость работы в сети Интернет. Присутствует функция аппаратного ускорения, синхронизация с другими устройствами и огромное количество дополнений Opera 12.18 Opera - шустрый, удобный и многофункциональный браузер от норвежских разработчиков. Cнабжен всеми необходимыми инструментами для вашей продуктивной и безопасной работы в интернете