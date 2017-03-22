Iridium для Windows

Iridium 57.0.0

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Описание Iridium 57.0.0Описание   Скачать Iridium 57.0.0СКАЧАТЬ (70,68 Мб) Скриншоты Iridium 57.0.0Скриншоты (13)   Статистика Iridium 57.0.0Статистика   Отзывы о Iridium 57.0.0Отзывы (8)  
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4.49 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Iridium - браузер на основе Chromium, предлагающий все возможности браузера Chrome, а также улучшенную безопасность, контроль за передачей данных и защиту приватности пользователей. Показывает довольно быструю скорость загрузки веб-страниц, стабильную работу, отличную совместимость с интернет-ресурсами и поддержку последних веб-технологий.

Браузер идет с минималистичным пользовательским интерфейсом, несколькими предустановленными расширениями (отмечается, что не из магазина Google Chrome), полностью совместим с расширениями из интернет-магазина Google Chrome.

Особенности Iridium:

  • Блокирует автоматическую передачу данных о частных запросах, файлы куки, ключевые слова и другие данные третьим лицам без вашего согласия.
  • Отображает уведомления в окне браузера при обнаружении трекера, который пытается получить информацию о вас.
  • Не мешает другим Chromium-ам на столе.
  • Технология проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших.
  • Максимально очищенный код.
  • Встроенный набор удобных и полезных функций предоставляет больше возможностей веб-серфинга без использования сторонних плагинов.
  • Универсальные параметры и настройки браузера доступны для выборочной настройки на любой вкус и повышения производительности работы в Интернете.
  • Блокировщик файлов cookies - не расширение к браузеру, а встроен в код и включен по умолчанию.
  • Расширенные настройки контента и безопасности по сравнению с Google Chrome.
  • Быстрое открытие вкладки или окна в режиме Инкогнито.
  • Доступ к журналу навигации браузера при помощи горячих клавиш Ctrl+Shift+T.
  • Несколько предустановленных поисковых машин с возможностью редактирования: впервые по умолчанию применен поисковик Qwant, а также Google, DuckDuckGo, Яндекс и Mail.Ru
  • Сохранение страниц, многовкладочный режим, добавление расширений, просмотр исходного кода и консоли ошибок, управление языками и поисковыми системами, диспетчер задач и многое другое.
Что нового в Iridium 57.0.0?
  • Различные исправления и улучшения
Скриншоты Iridium:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 280
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Iridium

Ганс про Iridium 51.1.0 [30-07-2016]

Гут,немецкий браузер без лишних прибамбасов гугла,
компатен,чем похожий на супербирд,160мб на диске.
3 | | Ответить

Шурик про Iridium 51.1.0 [29-07-2016]

Ничего,нормальный бразер.
3 | | Ответить

Тома про Iridium 51.1.0 [29-07-2016]

Клевый браузер,лучше и меньше хрома и в то время совместим с магазином от гугла.
6 | | Ответить

Гарик про Iridium 51.1.0 [28-07-2016]

Ни че: нормальный бразер,все вроде пашет,безопаснее хрома,из плюсов держит=все расширения из магазина гугла.
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(ерж про Iridium 48.2.0 [10-03-2016]

Браузер в текущей версии с ошибками, в частности, при в входе в аккуант Гугла выдаёт ошибку, такого в других хромоногах не встречал (Slimjet,CentBrowser,7 Star Browser).
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