Iridium - браузер на основе Chromium, предлагающий все возможности браузера Chrome, а также улучшенную безопасность, контроль за передачей данных и защиту приватности пользователей. Показывает довольно быструю скорость загрузки веб-страниц, стабильную работу, отличную совместимость с интернет-ресурсами и поддержку последних веб-технологий.
Браузер идет с минималистичным пользовательским интерфейсом, несколькими предустановленными расширениями (отмечается, что не из магазина Google Chrome), полностью совместим с расширениями из интернет-магазина Google Chrome.
Особенности Iridium:
Блокирует автоматическую передачу данных о частных запросах, файлы куки, ключевые слова и другие данные третьим лицам без вашего согласия.
Отображает уведомления в окне браузера при обнаружении трекера, который пытается получить информацию о вас.
Не мешает другим Chromium-ам на столе.
Технология проверки доменов, которая идентифицирует и выделяет превосходящие сертификаты SSL из низших.
Максимально очищенный код.
Встроенный набор удобных и полезных функций предоставляет больше возможностей веб-серфинга без использования сторонних плагинов.
Универсальные параметры и настройки браузера доступны для выборочной настройки на любой вкус и повышения производительности работы в Интернете.
Блокировщик файлов cookies - не расширение к браузеру, а встроен в код и включен по умолчанию.
Расширенные настройки контента и безопасности по сравнению с Google Chrome.
Быстрое открытие вкладки или окна в режиме Инкогнито.
Доступ к журналу навигации браузера при помощи горячих клавиш Ctrl+Shift+T.
Несколько предустановленных поисковых машин с возможностью редактирования: впервые по умолчанию применен поисковик Qwant, а также Google, DuckDuckGo, Яндекс и Mail.Ru
Сохранение страниц, многовкладочный режим, добавление расширений, просмотр исходного кода и консоли ошибок, управление языками и поисковыми системами, диспетчер задач и многое другое.
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