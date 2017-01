Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c) Описание СКАЧАТЬ ( 2,34 Мб) Скриншоты (11) Статистика Отзывы (18) Оцените программу!

5 Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества. В состав антивируса входят компоненты и инструменты, позволяющие защитить ваши персональные данные (пароли, имена пользователя и другие регистрационные данные, номера счетов и банковских карт и т.п.) от кражи злоумышленниками, использующими такие методы как фишинг и перехват данных, вводимых с клавиатуры. Каждый тип угроз обрабатывается отдельным компонентом защиты. Вы можете включать и выключать компоненты защиты независимо друг от друга, а также настраивать их работу: Файловый Антивирус. Позволяет избежать заражения файловой системы компьютера. Компонент запускается при старте операционной системы, постоянно находится в оперативной памяти компьютера и проверяет все открываемые, сохраняемые и запускаемые файлы. Приложение перехватывает каждое обращение к файлу и проверяет его на присутствие известных вирусов и других программ, представляющих угрозу.

Почтовый Антивирус проверяет входящие и исходящие почтовые сообщения. Письмо будет доступно адресату только в том случае, если оно не содержит опасных объектов.

Веб-Антивирус перехватывает и блокирует выполнение скриптов, расположенных на веб-сайтах, если эти скрипты представляют угрозу безопасности компьютера. Также контролирует весь веб-трафик и блокирует доступ к опасным веб-сайтам. Для полноценной поддержки браузеров в антивирус включено расширение Kaspersky Protection, которое внедряет в трафик скрипт для взаимодействия с веб-страницей. Программа защищает передаваемые скриптом данные с помощью цифровой подписи. Стоит отметить, что скрипт антивирус может внедрять и без использования данного расширения. Не контролирует соединения, добавленные в список исключений (ссылка Веб-сайты в окне Параметры сети).

IM-Антивирус обеспечивает безопасность работы с IM-клиентами. Компонент защищает информацию, поступающую на компьютер по протоколам IM-клиентов. Обеспечивает безопасную работу со многими программами, предназначенными для обмена мгновенными сообщениями.

Анти-Фишинг позволяет проверять веб-адреса на принадлежность к списку фишинговых веб-адресов. Данный компонент встроен в Веб-Антивирус и IM-Антивирус.

Экранная клавиатура позволяет избежать перехвата данных, вводимых через аппаратную клавиатуру, и защищает персональные данные от перехвата посредством снятия снимков экрана. Особенности Kaspersky Free: 3 типа проверки: полную (проверяется системная память; объекты, которые загружаются при старте операционной системы; системное резервное хранилище; жесткие и съемные диски); выборочную (проверяется выборочный файл, папку или диск); быструю (объекты, которые загружаются при запуске операционной системы; системная память; загрузочные сектора диска).

Игровой профиль для полноэкранных компьютерных игр.

Настроив программу, вы можете применить параметры ее работы к Kaspersky Free, установленному на другом компьютере с помощью сохраненного конфигурационного файла.

Облачная защита реализуемая с помощью инфраструктуры Kaspersky Security Network, использующей данные, полученных от пользователей во всем мире.

Поддержка работы с помощью командной строки. При работе антивируса следует учитывать следующие моменты: Не выполняет лечение приложений из Магазина Windows. Если в результате проверки такое приложение признано опасным, оно будет удалено.

Обработка зараженных файлов выполняется в автоматическом режиме.

По умолчанию может удалять зараженные файлы, если их лечение невозможно.

Существуют ограничения функциональности проверки защищенных соединений: Не поддерживает некоторые расширения протокола TLS 1.0 и выше. Если сервер поддерживает только протокол SPDY и возможность установить соединение с помощью протокола HTTPS отсутствует, программа не будет контролировать установленное соединение. Не поддерживает обработку трафика, передаваемого через HTTPS/2 Proxy. Не обрабатывает трафик, передаваемый через расширения протокола HTTP/2.

Что нового в Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)?

Ошибку установки продукта после обновления ОС Windows 7 или Windows 8 на Windows 10.

Ошибку при работе с SSL сертификатами.

Ошибку активации "Срок действия лицензии истек".

Ошибку установки Kaspersky Secure Connection.

Некоторые ошибки в интерфейсе продукта. Патч C автоматически устанавливается с обновлениями баз Kaspersky Anti-Virus 2017 версии 17.0.0.611 и устраняет ошибки: Скриншоты Антивирус Kaspersky Free: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 9 / 1 326 Разработчик Kaspersky Lab Последнее обновление 24.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы Отзывы о программе Антивирус Kaspersky Free Влад Пользуюсь Kaspersky Free три месяца . Простой и удобный , но когда обновляется , а обновляется он раза четыре , пять в день , и по-ходу отправляет куда-то всю информацию о вас , сильно тормозит компьютер - видео останавливается , сайты грузятся медленно . Свободное место на диске "C" тает на глазах , пропускает вирусы - проверил на днях компьютер улитой Dr.Web Curelt и , что - тридцать пять угроз из них два вируса . Сейчас проверю улитой ещё раз , и снесу - эту следящую программу . Даже Adguard Антибаннер блокирует вирусные сайты , ссылки , а этому чуду всё-ровно .

1 | | Ответить Влад Влад Всё снёс - это чудо . Поставил Avast , компьютер ожил .

2 | | Ответить Алёнка После перезагрузки компа глючит контекстное меню. В топку эту шнягу!

4 | | Ответить Надежда мне понравился в принципе хороший антивирусник

| 5 | Ответить Дмитрий Сколько людей - столько и мнений, и не хватит нервов читать все отзывы. Это же ограниченный бесплатный антивирус, чего еще можно хотеть? При любом бесплатном, тот же аваст, пользовался для проверки утилитой доктор веб, который часто находил уязвимости и вирусы. Касперский фри систему не тормозит и обеспечивает базовую защиту не хуже всех других продуктов. Поживем - увидим, что и как.

1 | | Ответить дмитрий тормозить сильно сетевой трафик ,бесплатный антивирус от китайцев превосходит его во много раз

дмитрий тормозить сильно сетевой трафик ,бесплатный антивирус от китайцев превосходит его во много раз

2 | 1 | Ответить Читать все отзывы (18) / Добавить отзыв