Программы для Windows » Безопасность » Антивирусы » Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)
Антивирус Kaspersky Free для Windows

Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)Описание   Скачать Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)СКАЧАТЬ (2,34 Мб) Скриншоты Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)Скриншоты (11)   Статистика Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)Статистика   Отзывы о Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)Отзывы (18)  
Оцените программу!
3.78 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 3.78 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных видов информационных угроз, сетевых атак и мошенничества.

В состав антивируса входят компоненты и инструменты, позволяющие защитить ваши персональные данные (пароли, имена пользователя и другие регистрационные данные, номера счетов и банковских карт и т.п.) от кражи злоумышленниками, использующими такие методы как фишинг и перехват данных, вводимых с клавиатуры.

Каждый тип угроз обрабатывается отдельным компонентом защиты. Вы можете включать и выключать компоненты защиты независимо друг от друга, а также настраивать их работу:

  • Файловый Антивирус. Позволяет избежать заражения файловой системы компьютера. Компонент запускается при старте операционной системы, постоянно находится в оперативной памяти компьютера и проверяет все открываемые, сохраняемые и запускаемые файлы. Приложение перехватывает каждое обращение к файлу и проверяет его на присутствие известных вирусов и других программ, представляющих угрозу.
  • Почтовый Антивирус проверяет входящие и исходящие почтовые сообщения. Письмо будет доступно адресату только в том случае, если оно не содержит опасных объектов.
  • Веб-Антивирус перехватывает и блокирует выполнение скриптов, расположенных на веб-сайтах, если эти скрипты представляют угрозу безопасности компьютера. Также контролирует весь веб-трафик и блокирует доступ к опасным веб-сайтам.
    • Для полноценной поддержки браузеров в антивирус включено расширение Kaspersky Protection, которое внедряет в трафик скрипт для взаимодействия с веб-страницей. Программа защищает передаваемые скриптом данные с помощью цифровой подписи. Стоит отметить, что скрипт антивирус может внедрять и без использования данного расширения.
    • Не контролирует соединения, добавленные в список исключений (ссылка Веб-сайты в окне Параметры сети).
  • IM-Антивирус обеспечивает безопасность работы с IM-клиентами. Компонент защищает информацию, поступающую на компьютер по протоколам IM-клиентов. Обеспечивает безопасную работу со многими программами, предназначенными для обмена мгновенными сообщениями.
  • Анти-Фишинг позволяет проверять веб-адреса на принадлежность к списку фишинговых веб-адресов. Данный компонент встроен в Веб-Антивирус и IM-Антивирус.
  • Экранная клавиатура позволяет избежать перехвата данных, вводимых через аппаратную клавиатуру, и защищает персональные данные от перехвата посредством снятия снимков экрана.

Особенности Kaspersky Free:

  • 3 типа проверки:
    • полную (проверяется системная память; объекты, которые загружаются при старте операционной системы; системное резервное хранилище; жесткие и съемные диски);
    • выборочную (проверяется выборочный файл, папку или диск);
    • быструю (объекты, которые загружаются при запуске операционной системы; системная память; загрузочные сектора диска).
  • Игровой профиль для полноэкранных компьютерных игр.
  • Настроив программу, вы можете применить параметры ее работы к Kaspersky Free, установленному на другом компьютере с помощью сохраненного конфигурационного файла.
  • Облачная защита реализуемая с помощью инфраструктуры Kaspersky Security Network, использующей данные, полученных от пользователей во всем мире.
  • Поддержка работы с помощью командной строки.

При работе антивируса следует учитывать следующие моменты:

  • Не выполняет лечение приложений из Магазина Windows. Если в результате проверки такое приложение признано опасным, оно будет удалено.
  • Обработка зараженных файлов выполняется в автоматическом режиме.
  • По умолчанию может удалять зараженные файлы, если их лечение невозможно.
  • Существуют ограничения функциональности проверки защищенных соединений:
    • Не поддерживает некоторые расширения протокола TLS 1.0 и выше. Если сервер поддерживает только протокол SPDY и возможность установить соединение с помощью протокола HTTPS отсутствует, программа не будет контролировать установленное соединение.
    • Не поддерживает обработку трафика, передаваемого через HTTPS/2 Proxy. Не обрабатывает трафик, передаваемый через расширения протокола HTTP/2.
Что нового в Антивирус Kaspersky Free 2017 17.0.0.611 (c)?
Патч C автоматически устанавливается с обновлениями баз Kaspersky Anti-Virus 2017 версии 17.0.0.611 и устраняет ошибки:
  • Ошибку установки продукта после обновления ОС Windows 7 или Windows 8 на Windows 10.
  • Ошибку при работе с SSL сертификатами.
  • Ошибку активации "Срок действия лицензии истек".
  • Ошибку установки Kaspersky Secure Connection.
  • Некоторые ошибки в интерфейсе продукта.
Скриншоты Антивирус Kaspersky Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 1 326
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы

Отзывы о программе Антивирус Kaspersky Free

Влад про Антивирус Kaspersky Free 16.0.1.445(c) [27-10-2016]

Пользуюсь Kaspersky Free три месяца . Простой и удобный , но когда обновляется , а обновляется он раза четыре , пять в день , и по-ходу отправляет куда-то всю информацию о вас , сильно тормозит компьютер - видео останавливается , сайты грузятся медленно . Свободное место на диске "C" тает на глазах , пропускает вирусы - проверил на днях компьютер улитой Dr.Web Curelt и , что - тридцать пять угроз из них два вируса . Сейчас проверю улитой ещё раз , и снесу - эту следящую программу . Даже Adguard Антибаннер блокирует вирусные сайты , ссылки , а этому чуду всё-ровно .
1 | | Ответить

Влад в ответ Влад про Антивирус Kaspersky Free 16.0.1.445(c) [29-10-2016]

Всё снёс - это чудо . Поставил Avast , компьютер ожил .
2 | | Ответить

Алёнка про Антивирус Kaspersky Free 16.0.1.445(c) [20-06-2016]

После перезагрузки компа глючит контекстное меню. В топку эту шнягу!
4 | | Ответить

Надежда про Антивирус Kaspersky Free 16.0.1.445 [10-05-2016]

мне понравился в принципе хороший антивирусник
| 5 | Ответить

Дмитрий про Антивирус Kaspersky Free 16.0.1.445 [09-04-2016]

Сколько людей - столько и мнений, и не хватит нервов читать все отзывы. Это же ограниченный бесплатный антивирус, чего еще можно хотеть? При любом бесплатном, тот же аваст, пользовался для проверки утилитой доктор веб, который часто находил уязвимости и вирусы. Касперский фри систему не тормозит и обеспечивает базовую защиту не хуже всех других продуктов. Поживем - увидим, что и как.
1 | | Ответить

дмитрий про Антивирус Kaspersky Free 16.0.1.445 [31-03-2016]

тормозить сильно сетевой трафик ,бесплатный антивирус от китайцев превосходит его во много раз
2 | 1 | Ответить

Читать все отзывы (18) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

VKMusic

ParkControl

Антивирус Касперского

Mozilla Firefox

Viber

KMPlayer

Opera

WavePad

CheMax

The Bat! Voyager

CCleaner

Google Earth

EMDB

Notepad++

Calibre

USDownloader

Snappy Driver Installer

Connectify

K-Lite Codec Pack

The Bat! Home

 
 